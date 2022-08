US Open: Nadal lâche un set mais passe au 2e tour

Rafael Nadal a réussi son entrée en lice à l'US Open même s'il a concédé un set lors de sa victoire face à l'Australien Rinky Hijikata (4-6, 6-2, 6-3, 6-3).

Rafael Nadal, 3e mondial, a cédé un set à l'Australien Rinky Hijikata (198e et invité) avant de prendre nettement le dessus et de se qualifier avec autorité 4-6, 6-2, 6-3, 6-3 pour le 2e tour de l'US Open. "Je suis très heureux d'être là, j'ai bien cru ne jamais revenir...", a-t-il lancé à la foule. Entre le Covid-19 et les blessures, l'Espagnol de 36 ans n'a plus joué à New York depuis qu'il y avait gagné le 19e de ses 22 titres du Grand Chelem en 2019.

Un match seulement depuis son abandon à Wimlbledon

Après ses douleurs insoutenables au pied, il s'est blessé aux abdominaux à Wimbledon où il a été contraint au forfait avant sa demi-finale contre Nick Kyrgios. "Je n'ai pas beaucoup joué ces cinquante derniers jours, tout juste un match", a-t-il souligné en référence à sa défaite dès son entrée en lice à Cincinnati.

Mais il a semblé physiquement prêt, mardi à New York, et il affrontera l'Italien Fabio Fognini (60e) pour une place au troisième tour. Au total, Nadal a remporté quatre fois le Majeur américain. Face à Hijikata, qui a joué crânement sa chance d'entrée de jeu sur le pourtant très impressionnant et très bruyant court Arthur-Ashe, le Majorquin a laissé passer la tempête au premier set.

Puis il a pris le contrôle de la partie, notamment grâce à son coup droit dévastateur qui a souvent fait mouche le long de la ligne. Il a d'ailleurs conclu la partie à sa cinquième balle de match sur un de ces extraordinaires coups droits en bout de course.