US Open: Margaret Court s'estime plus méritante que Serena Williams

Lauréate de 24 titres du Grand Chelem, l'un de ces records qu'elle risque de conserver encore longtemps, l'Australienne Margaret Court (80 ans) a regretté le peu de considération du monde du tennis à son égard. Une critique également adressée à Serena Williams...

Serena Williams a été célébrée par le public américain comme la plus grande joueuse de tous les temps, alors qu’elle disputait son dernier US Open à Flushing Meadows. Une réalité que l’Australienne Margaret Court a bien du mal à admettre. L’unanimité des hommages rendus à la cadette de la fratrie Williams, lauréate de 23 Grands Chelems, n’a pas vraiment plu à la recordwoman de titres en Grand Chelem (24), qui a semblé s’étonner qu’on puisse accorder à l’Américaine tant d’honneur, là où elle estime qu’elle en aurait, elle, mérité davantage. "Serena, je l’ai admiré en tant que joueuse, mais je ne pense pas qu’elle m’ait jamais admirée", a-t-elle froidement souligné dans une interview accordée au Telegraph, avec un zeste de rancœur.

"On préfère ne pas parler de moi"

Serena Williams a continué à jouer au tennis après avoir enfanté ? Margaret Court s’estime bien plus méritante que l’Américaine. "Serena a joué sept ans de plus que moi, fait remarquer l’ancienne joueuse de 80 ans. J'ai terminé au début de la trentaine. Les gens oublient que j'ai pris deux ans de repos. J'ai pris ma première retraite, comme Ash Barty, à 25 ans, en pensant que je ne reviendrais jamais au tennis. Je me suis mariée, j'ai eu un bébé, mais j'ai ensuite connu l'une de mes meilleures années, en remportant 24 tournois sur 25." Cela fait plusieurs années désormais que l'Australienne s'estime rejetée par le monde du tennis.

"C'est très triste, parce qu'une grande partie de la presse et de la télévision aujourd'hui, en particulier dans le tennis, ne veut pas mentionner mon nom", peste la vétérane australienne. "C'est seulement lorsqu'ils y sont obligés, parce que je détiens encore tellement de records. En 2020, je devais venir à Wimbledon pour le 50e anniversaire de mon grand chelem calendaire. Mais le Covid a frappé, la cérémonie n'a donc jamais eu lieu. Roland-Garros ne m'a pas invité, l'US Open ne m'a pas invité. Rod Laver avait gagné le Grand Chelem et j'allais être honorée de la même manière, mais non. Cela ne m'a pas empêché de dormir. Mais l'honneur n'a pas été à la hauteur de ce que j'ai fait. Dans mon propre pays, j'ai reçu des titres, mais on préfère encore ne pas parler de moi."

Il est arrivé qu’on parle de Margaret Court en Australie, surtout pour de mauvaises raisons. En cause, des positions controversées sur le mariage homosexuel. Fervente chrétienne, elle s’y était ouvertement opposée, créant une vive polémique, comme lorsqu’elle déclarait en 2019 que les transsexuels étaient "une création du diable et non de Dieu". Ce qui avait poussé Martina Navratilova et John McEnroe à manifester contre les positions homophobes de Margaret Court dont le nom a été donné à l'une des enceintes de l'Open d'Australie.