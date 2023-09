US Open: Zverev fait expulser un spectateur qui aurait prononcé "la phrase d'Hitler la plus célèbre"

Le tennisman allemand, Alexander Zverev, est entré dans une colère noire durant le quatrième set du match qui l'opposait à l'Italien Jannik Sinner, à l'US Open. En cause, le comportement d'un spectateur qui aurait tenu des propos incitant à la haine.

Finaliste de l'US Open en 2021, absent l'an passé pour cause de blessure, Alexander Zverev a livré un combat homérique dont il est sorti vainqueur face à Jannik Sinner, en huitième de finale du tournoi américain, ce mardi à Flushing Meadows. Éprouvant sur le plan physique pour les deux joueurs, dans la touffeur accablante de New-York, le match a offert son lot de rebondissements et de dramaturgie dans un quatrième set à couteaux tirés, interrompu par un incident en tribunes.

Alors que la tension sur le court et l’excitation des spectateurs étaient à leur comble, un spectateur a été expulsé manu militari par les services de sécurité. La raison ? Le spectateur en question a crié la phrase "Deutschland über alles" (l'Allemagne avant tout), tirée du Deutschlandlied (Le Chant de l'Allemagne, composé en 1841), un passage controversé qui renvoie pour beaucoup aux visions hégémoniques du Troisième Reich. "Il vient de prononcer la phrase d'Hitler la plus célèbre de l'histoire, c'est inacceptable. C’est incroyable !", s’est plaint Alexander Zverev auprès de l’arbitre James Keothavong. Ce dernier s’est alors retourné en direction des gradins, intimant au coupable de se désigner, avant de s'engager à le faire sortir: "Qui a dit ça ? Mettez vos mains en l'air", l’a-t-on entendu déclarer en direction des spectateurs.

Une fois la personne incriminée identifiée, avec l’aide des spectateurs qui se tenaient à proximité de la scène, y compris Brad Gilbert (coach de Coco Gauff, connu pour avoir entraîné Andre Agassi et Andy Roddick) - selon un journaliste présent sur place -, le fauteur de troubles a été raccompagné vers la sortie sans opposer de résistance, et le jeu a pu reprendre son cours. Qualifié pour les quarts de finale après une rude bataille, Alexander Zverev sera opposé au n°1 mondial Carlos Alcaraz pour une place dans le dernier carré.