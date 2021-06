Tennis: l'autocritique de Federer, marqué moralement par sa défaite à Halle

Battu ce mercredi en 3 sets par Félix Auger-Aliassime (4-6, 6-3, 6-2) dès le deuxième tour du tournoi de Halle, qu'il a déjà remporté à 10 reprises, Roger Federer s'est montré très critique envers lui-même en conférence de presse. Le Suisse n'a pas aimé son état d'esprit négatif au cours de la rencontre.

C'est une défaite un peu inquiétante pour Roger Federer en vue de Wimbledon, son principal objectif de la saison. Le Suisse, à bientôt 40 ans, s'est incliné ce mercredi en 3 sets face à Félix Auger-Aliassime (4-6, 6-3, 6-2) lors des 8es de finale du tournoi de Halle.

"J'ai commencé à être très négatif"

Roger Federer est apparu marqué par cette défaite, surtout moralement, mettant plus de 2h30 avant de se présenter en conférence de presse. "J'ai préféré prendre mon temps pour venir et ne pas la faire à chaud, a-t-il expliqué. Je n'étais pas sûr de ce que j'allais dire. Il y a eu de bons et de mauvais moments dans ce matchs, des hauts et des bas mais ça fait partie du processus de retour."

Surtout, l'homme aux 20 titres dans les tournois du Grand Chelem n'était pas très content de sa prestation, ou plutôt de son état d'esprit sur le court. Vainqueur du premier set, il a peu à peu lâché prise dans un tournoi qu'il a déjà remporté à 10 reprises dans sa carrière. "Ce n'était pas une bonne attitude de mon côté. J'étais déçu par la manière dont je me sentais sur le court, la façon dont les choses se passaient. Je pense que toute la difficulté du retour m'est un peu tombée dessus, de voir à quel point je dois pousser sur chaque point, d'essayer de rendre les choses possibles, a commenté encore Roger Federer face aux médias. J'ai réalisé que ça n'allait pas être mon jour. Qu'il n'y avait rien que je puisse faire. J'ai commencé à être très négatif et ce n'est normalement pas ce que je suis. Ce n'est pas quelque chose dont je suis fier."

Roger Federer a encore quelques jours pour se préparer pour Wimbledon, qui commencera le 28 juin prochain. C'est en prévision de ce tournoi et en raison de son retour encore récent, lui qui a été opéré du genou, qu'il s'était retiré de Roland-Garros avant les huitièmes de finale. "La bonne chose, c'est que je sais que ça ne se passera pas ainsi la prochaine fois que je serai sur le court. C'est aussi pour ça que j'ai voulu prendre mon temps avant de venir pour vraiment comprendre pourquoi je ressentais ça, a analysé encore Federer. Après je me suis dit de relever la tête, de regarder vers la suite et de ne pas prendre de décision idiote maintenant. Juste rester positif et passer au prochain objectif qui est clairement Wimbledon."