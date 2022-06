Wimbledon: Humbert savoure après son joli coup face à Ruud, finaliste à Roland-Garros

Ugo Humbert a signé un gros match pour dominer Casper Ruud en quatre manches (3-6, 6-2, 7-5, 6-4) ce mercredi au deuxième tour du tournoi de Wimbledon. Le Français n'a pas boudé son plaisir après avoir battu le sixième joueur mondial.

A peine plus de 2h30 sur le court auront suffi à Ugo Humbert pour venir à bout de Casper Ruud en quatre sets (3-6, 6-2, 7-5, 6-4). Face au Norvégien, sixième joueur mondial et récent finaliste du tournoi de Roland-Garros, le Français a sorti une grosse performance pour l'emporter et se qualifier pour le troisième tour du tournoi de Wimbledon.

"Cela a été méga dur, franchement cela a été dur, a indiqué l'actuel 112e joueur du classement ATP après sa victoire. J'en avais marre et je l'ai dit à Thierry (Ascione) pendant le premier tour. Quand j'étais mené pendant presque deux sets à un, je lui ai dit que j'en avais marre et que je n'en pouvais plus parce que cela me tendait alors que j'avais tellement envie que cela marche. Et il m'a dit que j'étais fort, beaucoup plus fort que lui (l'Argentin Tomas Martin Etcheverry) et que j'allais gagner les deux sets après le troisième. Et puis là je me suis dit pareil, que ce n'était pas grave et que face à Ruud sur gazon je pouvais le faire."

Humbert: "Il faut que je me pousse"

Après avoir pris une pause avec ses entraîneurs, Ugo Humbert a retrouvé Thierry Ascione pendant la quinzaine anglaise. Et après le marathon remporté au premier tour contre Etcheverry en cinq sets, cela a encore payé ce mercredi face à Casper Ruud.

"Il faut que je me pousse, il faut vraiment que je me pousse et ce n'est pas si facile en ce moment. Mais je suis content d'avoir gagné, a poursuivi Ugo Humbert en conférence d'après-match. C'est bien d'avoir un coach à ses côtés mais je ne me sentais pas prêt et je ne regrette pas d'avoir fait le choix d'être un peu seul. Mais là je suis content d'avoir Thierry. [...] J'avais mal partout, j'étais frustré au fond de moi et je ne pouvais rien tirer de bénéfique d'avoir quelqu'un à mes côtés avant. Cela m'a fait du bien de me retrouver même si je ne gagnais pas. Et là cela se met en place et je suis content qu'il soit là."

Et Ugo Humbert de conclure: "J'ai envie de tourner la page et je suis content d'être au troisième tour ici. Cela me fait vraiment du bien.". Au prochain tour de Wimbledon, le Français défiera le Belge David Goffin.