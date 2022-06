EN DIRECT - Wimbledon: Djokovic, Humbert, Garcia... un beau programme pour le deuxième tour

Outre le match entre David Goffin et Sebastian Baez, le public de Wimbledon va profiter d'un joli spectacle ce mercredi. Dans le tableau masculin, on va avoir droit au duel entre Casper Ruud et Ugo Humbert, au deuxième tour de Novak Djokovic contre Thanasis Kokkinakis ou encore le match revival entre les vétérans Andy Murray et John Isner. Du côté des Français, Adrian Mannarino défie l'Américain Tommy Paul et Quentin Halys va essayer de franchir un nouveau tour contre le Géorgien Basilashvili.

Chez les femmes aussi quelques têtes d'affiche seront sur les courts. L'Américaine Jessica Pegula (9e à la WTA) est opposée à la Croate Donan Vekic. Surtout, la Française Caroline Garcia va tenter de se qualifier contre la Britannique Emma Raducanu ce mercredi après-midi. Toujours dans le clan tricolore, Dianne Parry a un beau à jouer contre la Japonaise Hontama (139e mondiale). En fin de journée, la Tunisienne Ons Jabeur, numéro 2 mondiale, jouera contre la Polonaise Kawa.