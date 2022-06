Roland-Garros: immortel Rafael Nadal, qui remporte son 14e titre Porte d'Auteuil en écrasant Ruud

Opposé pour la première fois à Casper Ruud, Rafael Nadal a fait respecter la loi pour remporter son 22e Grand Chelem (6-3, 6-3, 6-0), le 14e à Roland-Garros. Tout simplement immense.

Immortel, injouable, majestueux, royal. Les adjectifs commencent à manquer pour décrire la carrière de Rafael Nadal. À 36 ans, l'Espagnol a remporté ce dimanche son 22e Grand Chelem, en faisant respecter la logique contre Casper Ruud, numéro 8 mondial, en trois sets (6-3, 6-3, 6-0) et un peu plus de deux heures de jeu.

Un 14e titre à Roland-Garros qui restera dans les mémoires, alors que l'avenir de Nadal est plus que jamais en suspens en raison de sa blessure au pied. Mais ce dimanche, l'essentiel est ailleurs pour le Mallorcain, qui écrit davantage sa légende Porte d'Auteuil, même s'il n'en a plus besoin.

Ruud trop nerveux, Nadal à l'expérience

Avec 18 heures passées sur le court avant le début de cette finale, l'homme au 14 Coupes des Mousquetaires n'avait jamais autant bataillé sur le court, et sortait de trois gros combats contre Félix Auger-Aliassime, Novak Djokovic et Alexander Zverev. Mais en face, le jeune Casper Ruud a mis du temps à entrer dans cette rencontre, crispé par l'enjeu d'une première finale en Majeur.

Breaké d'entrée, le Norvégien s'est accroché pour recoller dans la première manche, mais l'expérience de Nadal a fait le reste pour lui permettre d'empocher le premier set sans souci. Le schéma a été sensiblement pareil le reste de la partie, alors que Casper Ruud y croyait de moins en moins au fil des coups droits gagnants du numéro 5 mondial.

Et maintenant ?

La domination espagnole s'est accentué dans le dernier set puisque Rafael Nadal a contrôlé chaque échange, en ne laissant que huit malheureux points à son adversaire. Porté par les "Rafa" du court Philippe-Chatrier, sa deuxième maison, le Mallorcain pouvait alors lever les bras vers le ciel ensoleillé de la capitale et profiter de ce nouveau triomphe Porte d'Auteuil, où il n'a perdu que trois fois en 115 matchs.

Sans doute le plus important étant donné le contexte qui l'entoure, entre sa blessure et son avenir. Avec 22 Grands Chelems, il est toujours le joueur masculin le plus titré en Majeur. Seules Margaret Court (24) et Serena Williams (23) font mieux en simple.