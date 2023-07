Wimbledon: Jabeur de retour en finale en écartant Sabalenka

La Tunisienne Ons Jabeur, 6e mondiale, s'est qualifiée jeudi pour sa deuxième finale d'affilée à Wimbledon en éliminant la Bélarusse Aryna Sabalenka (2e) 6-7 (5/7), 6-4, 6-3.

A 28 ans, Ons Jabeur, qui a perdu deux fois en finale d'un Majeur (Wimbledon et US Open 2022), tentera de remporter son premier titre du Grand Chelem samedi contre la Tchèque Marketa Vondrousova (42e), elle aussi en quête d'un premier titre à ce niveau. "Je n'ai pas de mots... Merci au public qui m'a maintenue dans le match", a lancé Jabeur comme tout premiers mots après sa victoire.

"Accepter ses services et ses coups puissants a été très difficile, alors merci d'avoir cru en moi et de m'avoir soutenue jusqu'au bout", a-t-elle ajouté. "Je suis très fière de moi parce que l'ancienne moi aurait perdu ce match et je serais déjà en train de rentrer chez moi, mais j'ai trouvé la force de me battre", a-t-elle ajouté, expliquant tirer les fruits de son travail psychologique.

Sabalenka manque la première place mondiale

"J'apprends à transformer l'énergie négative, comme la frustration, en énergie positive. J'ai su aller chercher au plus profond de moi pour gagner ce match... et, qui sait, le tournoi", a-t-elle lâché dans un sourire. Jabeur avait gagné le premier duel de leur carrière contre Sabalenka, à Roland-Garros en 2020, mais la Bélarusse avait remporté les trois suivants, dont celui à Wimbledon en 2021. Cette défaite la prive d'une nouvelle finale majeure, après celle remportée en janvier à l'Open d'Australie, ainsi que de la place de N.1 mondiale qu'elle aurait décrochée en se qualifiant pour la finale.

Quant à Jabeur, elle devient la première joueuse à enchaîner deux finales à Wimbledon depuis Serena Williams (2018-2019). Jeudi, la puissante Bélarusse a beaucoup fait courir Jabeur, distribuant le jeu avec notamment ses grands coups droits. Elle a semblé imposer sa puissance (39 points gagnants dont dix aces), mais face à une adversaire très accrocheuse, la Bélarusse a commis trop de fautes pour gagner (45 fautes directes sur l'ensemble du match, contre 14 pour Jabeur).

Le public de Wimbledon en faveur de Jabeur

Dans le premier set, Jabeur n'a eu qu'une seule balle de break à défendre, contre trois pour Sabalenka, mais les deux joueuses en sont arrivées au jeu décisif sans le moindre break. La Bélarusse s'est offert deux balles de set grâce à un gros retour qui lui a permis de se détacher 6/4. Jabeur a sauvé la première, sur son service, mais n'a pu contrôler son retour sur le service suivant de Sabalenka qui a ainsi remporté la première manche. Dans la deuxième, la Bélarusse a semblé se diriger vers une victoire inéluctable quand elle a réussi deux jeux blancs consécutifs pour se détacher 4-2. Pourtant, Jabeur a alors aligné cinq jeux d'affilée pour égaliser à un set partout et débuter la course en tête dans la manche décisive (1-0).

Sous un tonnerre d'applaudissements, son visage venait de changer et l'on pouvait de nouveau y lire la détermination et la confiance. La Tunisienne a réussi le break décisif dans le sixième jeu de la troisième manche en profitant de deux fautes directes d'affilée de Sabalenka. Elle a confirmé sur un revers gagnant qui a soulevé la craie de la ligne pour mener 5-2. Sabalenka a ensuite sauvé deux balles de match sur son service, puis encore deux sur le service de Jabeur, mais la cinquième a été la bonne pour la Tunisienne qui a conclu sur un ace.