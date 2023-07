Wimbledon: la sanction litigieuse qui a pénalisé la pépite Andreeva

Mirra Andreeva a perdu contre l'Américaine Madison Keys ce lundi lors du huitième de finale du tournoi de Wimbledon. Le phénomène russe de 16 ans a vivement contesté un point de pénalité infligé par l'arbitre après avoir lâché sa raquette et procurant une balle de match à son adversaire.

Passée tout près de l'exploit, Mirra Andreeva a fini par craquer contre Madison Keys ce lundi à Wimbledon. Après avoir mené une manche à rien et avec un break d'avance dans la deuxième, la Russe a finalement perdu contre l'Américaine en trois (6-3, 6-7, 2-6) et près de deux heures de match. Un match qui laissera des regrets au phénomène de 16 ans... et un brin de frustation après une fin de rencontre perturbée par l'arbitre.

Sur une balle de jeu en sa faveur à 5-2, Mirra Andreeva a perdu le point. Alors qu'elle était déséqulibrée sur la fin de son geste, l'actuelle 102e mondiale a laché sa raquette pour éviter de se blesser. Sauf que le geste de la Russe a prêté à confusion, et a pu passer pour un écart de comportement. En tout cas, l'arbitre de chaise l'a sanctionné pour cela.

Andreeva: " Je n'ai pas lancé ma raquette, je suis tombée"

Déjà sanctionnée d'un avertissement plus tôt dans le match, Mirra Andreeva a donc écopé d'un point de pénalité après ce nouvel "écart de conduite". Problème, cela a procuré une balle de match à Madison Keys. Si pendant quelques instants Mirra Andreeva a contesté cette sanction, l'arbitre de chaise est resté inflexible.

"Je n'ai pas lancé ma raquette, je suis tombée, a vainement tenté de se défendre Mirra Andreeva. J'ai glissé et puis je suis tombée."

Sur la balle de match suivante, Madison Keys l'a emporté et s'est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi de Wimbleon, elle affronte Aryna Sabalenka ou Ekaterina Alexandrova.

Furieuse contre une pénalité qu'elle a jugé injuste, Mirra Andreeva a quitté le court sans même serrer la main de l'arbitre. Passée tout près d'un premier quart en Grand Chelem dès sa deuxième participation à un majeur, la jeune Russe essaiera d'accéder à ce tour lors de l'US Open.