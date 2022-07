Wimbledon: pourquoi la tenue de Kyrgios après la finale fait polémique en Angleterre

Défait ce dimanche lors de sa première finale de Grand Chelem à Wimbledon par Novak Djokovic, Nick Kyrgios pourrait devoir payer une amende dans les prochains jours. Pour cause, lors de la cérémonie de remise de trophée, l’Australien s’est présenté avec une casquette rouge. Or, il est d’usage à Wimbledon de porter uniquement du blanc, une fois entré sur le gazon.

En plus d’avoir perdu sa première finale de Grand Chelem face à Novak Djokovic à Wimbledon (4-6, 6-3, 6-4, 7-6), Nick Kyrgios pourrait devoir mettre la main à la poche. Pour cause, au moment de recevoir son trophée de finaliste, l’Australien s’est présenté avec une casquette Jordan rouge. Or, sur le gazon de Wimbledon, il est interdit de porter une autre couleur que le blanc. Et la presse britannique le rappelle ce dimanche soir...

Cette règle si particulière a été instaurée définitivement en 1963 par les organisateurs du tournoi. Auparavant, cette couleur était un symbole de l’aristocratie et c’était aussi un moyen d’éviter les tâches de transpiration. Un point d’histoire auquel Kyrgios n’adhère pas vraiment.

Kyrgios: "Je fais ce que je veux"

Suite à sa qualification en quart de finale face à Brandon Nakashima, en début de semaine, Kyrgios avait déjà reçu bon nombre de critiques pour s’être présenté avant la rencontre avec des baskets rouges. Peu concerné par ce règlement, il avait simplement indiqué face à la presse vouloir faire "ce que je veux." Tout en expliquant de pas être "au-dessus des règles, j’aime juste porter mes Jordans. C’est plus d’attention pour moi. Toute publicité est bonne à prendre."

Après ce nouvel écart, Kyrgios risque donc d'être sanctionné. Un journaliste de Record, suiveur du circuit, évoque même une "grosse amende." Un journaliste du Daily Mail évoque lui "un dernier acte de défi." Au vu de ses précédentes déclarations, Kyrgios sera bien plus touché par le fait de ne pas être parvenu à gagner son premier Grand Chelem, au sein d’un pays dont il a dû mal à adopter certaines coutumes.

Quand Federer avait été repris à l’ordre

Même le plus grand détenteur de victoires à Wimbledon n’a pas le droit de transgresser cette règle. En 2013, le chouchou du public anglais Roger Federer avait été repris à l’ordre pour s’être présenté avec des chaussures à semelles orange. Celui qui n’a pas pu défendre son titre de roi de Wimbledon à cause d’une blessure avait dû remédier à cela aux vestiaires.

Les organisateurs ont tout de même décidé cette année d’assouplir le règlement. Afin de montrer leur solidarité avec les Ukrainiens, suite à l’invasion du pays par la Russie, des rubans aux couleurs bleu et jaune ont été autorisés.