Wimbledon: Djokovic roi d'Angleterre, le Serbe s'offre son 21e Grand Chelem face à Kyrgios

Malgré un mauvais départ face à Nick Kyrgios en finale de Wimbledon, Novak Djokovic a remporté ce dimanche son 21e Grand Chelem en s'imposant en quatre sets (4-6, 6-3, 6-4, 7-6) face au 40e joueur mondial. Le Serbe obtient là sa première (et peut-être la seule) victoire en Majeur de la saison.

Il tient enfin son Grand Chelem annuel. Après son aventure compliquée lors de l'Open d'Australie, son échec à Roland Garros qui a vu Rafael Nadal décrocher son 22e tournoi majeur, Novak Djokovic tient sa revanche sur cette saison 2022 compliquée. Le Serbe s'est imposé en quatre sets (4-6, 6-3, 6-4, 7-6) face à l'Australien Nick Kyrgios en finale de Wimbledon ce dimanche, et s'offre donc, avec le trophée anglais, son 21e Grand Chelem.

Un set perdu, puis un tie-break gagnant

Le numéro 3 mondial avait pourtant mal débuté son premier set, laissant le 40e mondial prendre de l'avance avec notamment des services surpuissants. Une manche perdue qui n'empêche pas le Serbe de rester concentré, pendant que son adversaire pète (un peu) les plombs, contre une jeune femme du public d'abord, puis contre l'arbitre et contre son box. Sortant peu à peu de sa finale, Nick Kyrgios se frustre et manque des points décisifs.

Après avoir remué ciel et terre pour trouver des coupables à sa baisse de niveau, l'Australien se ressaisit dans la quatrième manche et parvient même à aller jusqu'au tie-break malgré ses vindications incessantes envers son clan. L'Australien finit par exploser dans le tie-break et ne sauve l'honneur que grâce à de bons services.

7e mondial malgré cette victoire

Avec cette nouvelle victoire et sa septième couronne à Wimbledon, Novak Djokovic s'approche du record de 22 Grands Chelems détenu par Rafael Nadal. Son sacre sur le gazon anglais a tout de même un goût particulier pour le Serbe, qui n'a pas pu retenir ses larmes à l'issue de la rencontre.

"Il est un peu comme un Dieu honnêtement et je félicite Novak Djokovic et son équipe pour ce nouveau titre, répond Nick Kyrgios, invité à répondre aux questions en premier, avec le trophée de finaliste. Je veux remercier aussi les arbitres et les ramasseurs de balle à qui j'ai mené une quinzaine compliquée et je m'en excuse. Je suis très fatigué, peut-être qu'un jour je serai de nouveau en finale de Grand Chelem, mais là je pars en vacances, j'ai besoin de me reposer."

"Nick, tu seras de retour ici en finale"

"Nick, tu seras de retour ici en finale, enchaîne directement Novak Djokovic, qui prend le micro dans la foulée. Je sais que c'est dur de trouver des mots de consolation après une défaite mais tu as mérité cette finale, et je te souhaite le meilleur. Je te respecte beaucoup en tant qu'athlète et joueur de tennis et tout est en train de se mettre en place donc évidemment qu'on te reverra au top. Ok, c'est officiellement une bromance maintenant ! Sur les réseaux sociaux on a dit que le winner paierait le repas, c'est pour ça qu'il a perdu ! Je ne sais pas s'il aura lieu ce soir, mais c'est sûr que c'est le début d'une belle relation, sur et en dehors des courts."

Emu, Novak Djokovic a aussi rappelé son attachement au tournoi anglais : "Je n'ai plus de mots sur ce que représente ce tournoi pour mes parents et ma famille, quand j'étais petit j'étais dans le restaurant de mes parents dans les montagnes serbes quand j'ai vu Sampras gagner Wimbledon. J'ai demandé à mes parents de m'acheter une raquette et de faire comme lui. J'ai toujours rêvé de jouer ici. Je voulais réaliser ce rêve d'enfant de gagner ici. C'est le court de tennis le plus particulier au monde et cette année on a fait un peu d'entrainement avant le tournoi, mais c'est un Grand Chelem si particulier."

"Voici mon cadeau !"

"Je veux remercier ma famille et oh ma fille est là aussi, découvre-t-il alors que celle-ci a fait apparaition dans le box en fin de finale. Elle n'a pas 5 ans donc elle n'avait pas le droit de regarder le match en direct. Il n'y a que mon fils qui manque à l'appel parce que je crois qu'il est en train de taper des balles avec le fils de Bob Bryan. Sans vous je n'aurais pas ce trophée entre les mains." Alors que l'intervieweuse lui rappelle que c'est son anniversaire de mariage aujourd'hui, Novak Djokovic se retourne vers son box trophée en main et lance à sa femme : "Voici mon cadeau !"

Cela pourrait tout de même être son dernier Grand Chelem de la saison, puisque le doute plane toujours quand à sa participation à l'US Open en raison de son schéma vaccinal. L'autre mauvaise nouvelle est que Djoko devrait dégringoler à la 7e place du classement ATP malgré ce sacre, puisque les points ATP et WTA ne sont pas pris en compte lors de cette édition de Wimbledon en raison de l'exclusion des Russes et Biélorusses.