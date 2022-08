WTA: Caroline Garcia, demi-finaliste à Cincinnati, a "très bien fait" les choses

Autoritaire face à Jessica Pegula avec une victoire en deux sets (6-1, 7-5), Caroline Garcia a rejoint le dernier carré du Masters 1 000 de Cincinnati. La Française, qui enchaîne les victoires depuis plusieurs semaines, savoure ce retour en grâce.

"J'ai très bien fait" les choses, s'est justement félicitée vendredi Caroline Garcia, après sa qualification pour les demi-finales du WTA 1000 de Cincinnati, où elle peut décrocher un troisième titre cette saison, pour mieux acter un retour à son meilleur niveau.



La Française de 28 ans, 35e mondiale, a été intraitable face à l'Américaine Jessica Pegula, s'imposant 6-1, 7-5 en seulement 1h13. "J'ai joué un très bon match, très solide. Je suis restée très agressive du début à la fin. 'Jess' est une combattante, elle ne se laisse jamais aller. Certains rallyes étaient très, très rapides, il fallait être prête. J'ai bien servi pour obtenir des points faciles. Ça met en confiance pour mettre plus de pression en retour, et ça a payé à la fin", a-t-elle résumé.



Garcia, qui défiera la Bélarusse Aryna Sabalenka (7e) samedi, n'est plus qu'à deux victoires d'un troisième trophée cette saison après ceux soulevés en juin à Bad Homburg et en juillet à Varsovie, où elle avait eu au passage le scalp de la numéro une mondiale Iga Swiatek.

"Les gens vous oublient assez vite"

Sur les dix dernières semaines, elle cumule 24 victoires. Personne ne fait mieux actuellement sur le circuit. De quoi renouer avec son meilleur niveau, atteint en 2017, lorsqu'elle avait remporté deux WTA 1000 d'affilée à Wuhan et Pékin, avant d'atteindre les demi-finales du Masters à Singapour.



"Quand vous faites mal les choses, les gens vous oublient assez vite et oublient ce que vous avez fait dans le passé. Dès que vous avez quelques victoires d'affilée à votre actif et que vous jouez un meilleur tennis, c'est comme si vous étiez une star à nouveau", a-t-elle relativisé.



"Je sais d'où je viens avec mon équipe et c'est le plus important. Je suppose que l'expérience du passé va m'aider à gérer, à prendre les bonnes décisions et à garder le bon état d'esprit pour que ça continue", a-t-elle ajouté.



Saluée pour son jeu tranchant par des médias américains s'interrogeant sur l'origine de sa technique en conférence de presse, Garcia a répliqué avec humour: "c'est une technique française". "Je ne sais pas comment c'est arrivé, c'est comme ça que j'ai appris le tennis", a-t-elle enchaîné plus sérieusement. "Quand vous êtes jeune, c'est beaucoup de répétitions pour y arriver. Puis vous suivez ce chemin."