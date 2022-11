Masters: "le plus gros titre de ma carrière", jubile Garcia après son sacre

Caroline Garcia a signé une performance exceptionnelle en remportant le Masters, lundi à Fort Worth (Etats-Unis) face à la Biélorusse Aryna Sabalenka (7-6, 6-4). La Française est sur son nuage après une année 2022 splendide.

Cela n’était plus arrivé depuis 17 ans. Après Amélie Mauresmo en 2005, Caroline Garcia est devenue la deuxième Française de l’histoire à remporter le Masters, tournoi qui regroupe les huit meilleures joueuses de l’année civile, dans la nuit de lundi à mardi à Fort Worth (Texas, Etats-Unis). La Lyonnaise s’est imposée en deux sets face à la Biélorusse Aryna Sabalenka (7-6, 6-4) et savoure ce titre historique à la saveur éclatante.

La défaite à l’US Open "m’a servie aujourd’hui"

"C’est le plus gros titre de ma carrière et ça représente beaucoup pour moi, a-t-elle confié à l’issue de la rencontre. J’étais très déçue après ma demi-finale de l’US Open (défaite face à la Tunisienne Ons Jabeur, 6-1, 6-3 en septembre dernier, ndlr) où j’avais l’impression d’être passée un peu à côté après avoir fait un super tournoi. Je pense que cette expérience m’a servie aujourd’hui. C’est le Masters, un super tournoi dans le calendrier de la WTA. Ça représente beaucoup pour moi de gagner ce tournoi. Cette saison a été super positive, c’est mon quatrième titre de l’année (Bad Homburg, Open de Pologne, Cincinatti et le Masters) et je suis allée les chercher à chaque fois. Je suis montée en puissance dans le tournoi et je suis vraiment super fière du résultat d’aujourd’hui et de ma quatrième place mondiale."

Garcia conclut en apothéose une année somptueuse après s’être montrée particulièrement en réussite sur son jeu de service et concentrée tout au long de la rencontre. "Le match d’aujourd’hui était vraiment intense, raconte-t-elle. Le premier set était vraiment important. Je n’ai pas eu beaucoup d’opportunités sur ses jeux de service et à chaque fois j’essayais de vraiment de me concentrer sur mon jeu. Je savais ce que j’avais à faire, techniquement, j’étais bien prête et je me sentais bien sur mes jambes. On a vraiment fait du très bon très bon travail physiquement et progressivement au fil de la saison, je suis montée en puissance. Je termine mieux que je ne l’ai commencée."

"J’ai réussi à aller chercher le break dans le deuxième set en saisissant toutes les opportunités qu’elle pouvait me donner, a-t-elle ajouté. Je me suis vraiment bien concentrée sur mon jeu de service qui m’a apporté beaucoup de points gratuits pendant tout le match et j’ai vraiment gérer le dernier jeu qui a été chaud. Elle n’a pas lâché, elle a continué à me mettre la pression et je suis vraiment super contente d’avoir été aussi solide et d’être allée chercher ce match."