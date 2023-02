Open de Lyon: Caroline Garcia s'incline en finale à domicile face à une promesse du tennis mondial

Grosse surprise pour Caroline Garcia, qui s'incline en deux sets (7-6, 7-5) face à Alycia Parks, 79e joueuse mondiale, à l'Open de Lyon, chez elle. La Française s'est fait surprendre par l'intensité et la fougue de la jeune Américaine de 22 ans.

Poussée pendant 2h06 par un public lyonnais survolté, Caroline Garcia s'est finalement inclinée devant ses supporters en finale du WTA Lyon Open face à la prometteuse américaine Alycia Parks, 22 ans et 79e mondiale, en deux sets (7-6, 7-5).

Grosse performance sur services de l'Américaine

L'Américaine s'est montrée particulièrement solide sur son service, enchaînant huit aces sur le premier set. En face, Caroline Garcia est en difficulté sur ses retours tandis qu'Alycia Parks enchaîne sur les premiers services de la Française. C'est d'ailleurs grâce à ses services surpuissants que la 79e mondiale parvient à faire douter la locale.

Si Garcia se reprend dans le deuxième set et retourne davantage les bonnes premières balles de l'Américaine, la jeune de 22 ans ne flanche pas et emploie d'autres qualités pour maintenir la pression: de longues balles bien maitrisées ou des montées au filet ravageuses. Elle enchaîne tout de même six aces sur le second set, soit plus que la Française sur les deux manches confondues.

Un Palais des sports de Lyon abasourdi par sa défaite

Caroline Garcia croit enfin prendre le dessus face à une adversaire imperturbable et s'offre même une balle de break à 5-5 grâce à une double-faute - petit évènement à Lyon - d'Alycia Parks. Mais elle répond avec une très grosse première balle qui reste dans la raquette de la Lyonnaise et revient. Au tie-break, Caroline Garcia démarre bien mais termine sur une double-faute, dans un silence assourdissant.

Lyonnaise d’adoption et ambassadrice de cet événement qui lui tient tant à cœur, Caroline Garcia s'était montrée particulièrement crispée en début de semaine. La numéro 5 à la WTA avait donc fait confiance à son public pour la maintenir dans la compétition, comme elle l’explique au journal L’Équipe: "C'est important, on est à la maison, on est à Lyon. C'est aussi pour ça que j'ai envie de jouer là, pour avoir le soutien du public et vivre des moments qu'on n'a pas l'opportunité de vivre ailleurs."