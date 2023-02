Open de Lyon: "Je dors à la maison, c’est trop bien", Garcia savoure sa qualification pour la finale

Qualifiée pour la première fois pour la finale de l'Open de Lyon, Caroline Garcia peut aller chercher son cinquième titre en neuf mois ce dimanche.

Caroline Garcia s’est qualifiée ce samedi à Lyon pour sa quinzième finale sur le circuit. Le succès éclair obtenu 6-2 6-2 face à la Colombienne Camila Osorio lui permet de vivre un rêve: disputer une première finale à la maison. Dans un palais des sports de Gerland acquis à sa cause, la cinquième mondiale réclame le public lorsqu’elle en a besoin. Une attitude nouvelle.

"Avant, j’avais peur d’aller le chercher, a-t-elle déclaré en conférence de presse. J’avais peur de récupéer toute leur énergie, de ne pas réussir à la gérer et d’aller trop loin. En fait, j’aime communiquer avec eux. C’est une super expérience de voir que ça m’aide et que ça peut me servir pour la finale de de demain ainsi que pour Roland-Garros."

Exit la routine

Depuis son retour d’Australie, Caroline Garcia sort de ses routines habituelles. Elle a refusé l’hôtel officiel. "Je dors chez mes parents, trop bien! Pour le petit déjeuner, chacun prépare son truc. Hier matin, je me mis à faire un cake comme ça le soir, j’ai pris ma tisane avec mon bout de cake. Franchement, ça change complètement. Avant mon premier tour, j’avais peur de ne pas rentrer dans mon tournoi. Au final, ça fait du bien d’être en dehors de ses routines. Tu vis la semaine complètement différemment."

Pour aller chercher son douzième titre – le cinquième en neuf mois - elle devra gérer la puissance d'Alycia Parks, 79e mondiale. La Noire-Américaine adore la France: elle a gagné le WTA 125 d’Angers en novembre dernier. Directeur de cette épreuve, Nicolas Mahut a peut-être des tuyaux pour la numéro un française.