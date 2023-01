Tennis: Azarenka débarque sur le court avec un maillot du PSG et se fait gronder

L’ancienne n°1 mondiale Victoria Azarenka, éliminée dès le premier tour du tournoi d’Adélaïde ce mardi, est arrivée sur le court avec un maillot du Paris Saint-Germain. Une tenue dont elle a dû se séparer.

La tunique ne lui a pas forcément porté chance à Adélaïde (défaite 2-6, 7-6, 6-4 contre Kudermetova, au premier tour), mais Victoria Azarenka a bel et bien débarqué sur le court avec le maillot du Paris Saint-Germain, ce club dont elle est une fidèle supportrice depuis plusieurs années.

Comme on peut le voir sur la vidéo de la WTA, la tenue de l’ancienne n°1 mondial a fait sensation en Australie, au point de nécessiter l’intervention de l’arbitre, Marija Cicak, qui lui a demandé de la retirer. La joueuse ne portait plus le maillot du club de la capitale à l’échauffement ni en match. Le règlement qui encadre les tenues sur le circuit WTA est très strict de ce point de vue.

"Une joueuse doit se présenter de manière professionnelle et porter une tenue de tennis appropriée, à la discrétion du superviseur ou de l'arbitre, pendant l'entraînement, l'échauffement et les matchs, indique les textes de l’association des joueuses de tennis. Il peut être demandé à une joueuse de se changer si le superviseur ou l'arbitre le juge nécessaire. Le non-respect de cette règle peut entraîner l’élimination et/ou une amende."

Victoria Azarenka ne se contente pas de s’afficher de temps à autre avec un maillot du PSG sur les réseaux sociaux ou en compagnie des dirigeants du club. Dès que sa vie de joueuse professionnelle le lui permet, Azarenka assiste à des matchs de Ligue 1 et de Ligue des champions au Parc des Princes.

"J'ai toujours connu le PSG grâce à Gaël (Monfils), expliquait-elle au Parisien en 2016. Et quand j'ai commencé à passer un peu plus de temps à Paris, j'ai pu aller voir les matchs et aussi profiter de leur accueil ! L'hospitalité au Parc des Princes est incroyable. Je me sens toujours chanceuse de pouvoir assister à une rencontre. L'atmosphère est géniale, les Parisiens soutiennent vraiment leur équipe et c'est ce que j'aime dans les sports collectifs. J'ai dû voir au moins dix matchs au Parc et j'aimerais pouvoir en voir plus."