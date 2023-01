PSG: "Zaïre-Emery peut démarrer un match de Ligue des champions", affirme Galtier

L’entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, a envoyé un signal fort au jeune Warren Zaïre-Emery (16 ans), indiquant ce mardi qu’il avait le niveau pour débuter en Ligue des champions. Le prodige aurait été adoubé par les cadres de l'équipe.

Vendredi dernier, en Coupe de France, Warren Zaïre-Emery (16 ans) est devenu le plus jeune titulaire de l’histoire du Paris Saint-Germain. Il aurait pu s’en contenter. Aligné d’entrée pour la première fois de sa très jeune carrière sous le maillot de son club formateur, le prodige parisien a joué une partition pleine de promesses, se promenant sur la pelouse du stade Gaston-Petit avec une aisance assez bluffante. De quoi espérer démarrer le match contre Angers en Ligue 1 mercredi, en l’absence de Marco Verratti ? Pour son entraîneur, il en a les capacités. Christophe Galtier le voit même capable de franchir encore un palier cette saison.

Galtier définit un cadre d'épanouissement pour les jeunes du PSG

"Il est capable de démarrer un match de Ligue des champions, ça j’en suis convaincu, a déclaré le technicien en conférence de presse. Et on en est tous convaincus depuis un certain moment. Ce qui me conforte sur l’analyse que nous avons de Warren, c’est que nos grands joueurs ont le même regard que nous." Très juste dans ses choix techniques, avec un abattage constant et un placement réfléchi sur le terrain, Warren Zaïre-Emery, comme Ismaël Gharbi, qui débutait avec lui face à Châteauroux, a prouvé qu’il pouvait être utile à ce PSG. Un constat qui conforte Christophe Galtier dans son analyse du début de saison, lui qui voulait conserver un effectif réduit pour donner aux jeunes du club le moyen de s’exprimer.

"Ils ont joué en Coupe de France, ils ont été très intéressants, mais pour qu’ils puissent s’épanouir, ils doivent être encadrés de très bons joueurs, de joueurs de talent. Je suis convaincu que nous avons ces joueurs. Le fait qu’ils puissent s’entraîner tous les jours avec nous et qu’ils puissent avoir l’espoir de participer à des matches leur permet de progresser et de grandir plus rapidement." Et à seulement 16 ans (il soufflera ses 17 bougies le 8 mars), Warren Zaïre-Emery a déjà des aptitudes de très haut niveau, tous les attributs d’un futur crack parisien, que les dirigeants du club espèrent voir se développer à Paris cette fois-ci.