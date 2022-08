Tennis: Serena affrontera Raducanu d'entrée à Cincinnati

Serena Williams devra affronter au premier tour du WTA 1000 de Cincinnati la championne en titre de l'US Open, Emma Raducanu, lors de la tournée d'adieu de la grande dame du tennis américain.

Serena Williams, qui a annoncé cette semaine sa retraite imminente des courts, sera opposée à la Britannique Emma Raducanu, lauréate surprise de l'US Open l'an passé, au premier tour du WTA 1000 de Cincinnati, selon le tirage au sort effectué vendredi.

Avant-dernier tournoi de Serena Williams

Le tournoi organisé à partir de lundi dans l'Ohio semble devoir être l'avant-dernier de la superstar du tennis, qui devrait faire ses adieux sportifs à Flushing Meadows, pour le Majeur new-yorkais (29 août-11 septembre) qu'elle a remporté à six reprises. Mardi, elle a annoncé sur Instagram et dans une interview au magazine Vogue que "le compte à rebours est enclenché" s'agissant du clap de fin de sa carrière, longue de 25 ans et riche de 23 titres du Grand Chelem notamment.

"Il y a un temps dans la vie où il faut décider de prendre une nouvelle route. C'est un moment toujours difficile quand on aime tellement ce qu'on fait. Et Dieu sait que j'aime le tennis", avait-elle expliqué, disant vouloir "savourer les prochaines semaines". L'Américaine de 40 ans reste sur une élimination mercredi au 2e tour à Toronto, face à la Suissesse Belinda Bencic, championne olympique à Tokyo l'an passé. Deux jours plus tôt, elle avait remporté son premier match de l'année, six semaines après son retour manqué à Wimbledon, en battant la modeste Espagnole Nuria Parrizas Diaz.

Emma Raducanu en adversaire et admiratrice

A Cincinnati, où elle s'est déjà imposée à deux reprises, elle aura l'occasion de se mesurer pour la première fois à Emma Raducanu, qui avait créé la sensation l'an dernier, en triomphant à l'US Open après être sortie des qualifications, sans perdre le moindre set.

La jeune Britannique de 19 ans, qui peine depuis à confirmer son statut de nouvelle star, n'avait pas manqué, la semaine passée, de rendre hommage à son aînée, "qui a changé le jeu". "Il n'y a pas vraiment eu quelqu'un qui a dominé comme elle le tennis féminin aussi longtemps. Cette longévité dans une carrière est quelque chose que beaucoup de joueuses, moi en particulier, aspirent à atteindre", a-t-elle déclaré.