WTA: le public sera prévenu de l'absence de poignée de main entre Svitolina et Azarenka

Léger assouplissement des règles en WTA, puisqu'Elina Svitolina a annoncé en conférence de presse ce dimanche que l'absence de poignée de main avec Victoria Azarenka, sa future adversaire à Washington, serait annoncée en amont du match au public.

Le match entre Elina Svitolina et Victoria Azarenka au WTA de Washington crée un petit précédent dans le tennis féminin. Alors que l'Ukrainienne n'a cessé de répéter qu'elle ne serrera pas la main aux athlètes russes et bélarusses en raison de l'invasion de son pays, la WTA a prévu d'annoncer l'absence de poignée de main au public de Washington, où les deux joueuses s'affrontent dès leur premier tour.

Un changement par rapport à Wimbledon

"Après notre match à Wimbledon, la WTA, comme vous le savez, j'ai déclaré qu'il n'y aurait pas de poignée de main entre les joueuses ukrainiennes, russes et bélarusses. Hier encore, j'ai discuté avec Steve Simon (le dirigeant du tennis féminin, ndlr) et il m'a dit qu'ils annonceraient avant notre match qu'il n'y aurait pas de poignée de main. Je suis donc satisfaite de cela."

À Wimbledon, Svitolina et Azarenka s'étaient affrontées en 8es de finale, dans un match très serré, gagné au tie-break par l'Ukrainienne (2-6, 6-4, 7-6 11/9). Pourtant la rencontre s'était terminée sous les huées du public, les deux joueuses ne s'étant pas sérrées la main. Les Londoniens avaient donc huer la Bélarusse, quittant le terrain la tête basse.

"Triste et frustrant"

"Pour moi, il est très triste et très frustrant que les gens ne comprennent pas le fait que je ne sers pas la main aux athlètes russes et bélarusses, s'était agacé Elina Svitolina en conférence de presse. C'est une chose très évidente de ne pas serrer la main alors que j'ai tant d'amis qui se battent en ce moment même pour l'Ukraine. Pouvez-vous les imaginer en train de me regarder jouer à Wimbledon et me voir serrer la main comme si de rien n'était? Les gens doivent comprendre que, parfois, on ne peut pas séparer la politique du sport. Ils représentent leur pays et je représente le mien devant le monde entier. En ce sens, ma position doit être claire."

Elina Svitolina assure pourtant avoir demandé au préalable à ce que le public soit informé de cette absence de salutations, en raison de l'invasion en Ukraine. Ce à quoi Wimbledon avait répondu que son public était suffisamment bien informé. La WTA est finalement revenue sur sa décision et a décidé d'anticiper ce genre d'incidents.