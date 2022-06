US Open: Svitolina ne comprend pas la participation des Russes et Biélorusses

Actuellement en retrait des cours de tennis en raison de sa grossesse, Elina Svitolina a réagi à l'annonce de la participation des Russes et des Biélorusses pour l'US Open (29 août-11 septembre). La joueuse ukrainienne espérait une autre décision.

Plus de trois mois après le début de la guerre en Ukraine, Elina Svitolina est toujours aussi engagée dans la défense de son pays, attaqué par les forces armées russes. Dernièrement, l'épouse de Gaël Monfils s'est insurgée contre la décision de l'US Open d'autoriser les Russes et les Biélorusses à participer au Grand Chelem américain (29 août-11 septembre) sous bannière neutre.

"C'est leur décision à prendre, ils ont décidé de prendre cette voie. Je ne la soutiens pas car j'ai l'impression qu'ils auraient dû prendre des mesures plus sérieuses, a déclaré la joueuse de 27 ans à Reuters. Notre sport (ukrainien) est freiné pour dix ans minimum car toutes les infrastructures ont été endommagées ou complètement détruites. Je peux vous dire de très nombreux facteurs qui peuvent jouer un rôle dans la décision de ne pas laisser les joueurs russes et biélorusses concourir."

Les Russes et Biélorusses privés de Wimbledon

En début de semaine, l'organisation de l'US Open officialisait sa décision dans un communiqué, tout en rappelant que USTA "a déjà condamné et continue de condamner l’invasion injuste et non-provoquée de l’Ukraine par la Russie". Une décision contraire aux organisateurs de Wimbledon (27 juin-10 juillet), qui ont décidé de bannir les Russes et les Biélorusses du tournoi londonien en raison de l'invasion en Ukraine.

Si Daniil Medvedev ou Andrey Rublev pourront s'aligner sur l'ultime Grand Chelem de la saison, ce pourrait ne pas être le cas de Novak Djokovic. Déjà privé de l’Open d’Australie en raison de sa non-vaccination contre le Covid-19, le Serbe pourrait également manquer le prochain US Open. The Telegraph rapporte que les pouvoirs publics américains n’ont pas l’intention d'alléger les conditions d’accès au territoire des Etats-Unis pour le tournoi de tennis.

Si les Etats-Unis ont retiré l’obligation de présenter un test négatif pour entrer sur leur sol, ils n’ont pas l’intention de supprimer l’obligation vaccinale. De fait, les joueurs et joueuses non-vaccinés seront privés du dernier tournoi du Grand Chelem de l’année.