14 juillet: Bestaven et Le Cam chevaliers de la Légion d'honneur

La promotion du 14 juillet de la Légion d'honneur, publiée ce mercredi, distingue 467 personnes parmi lesquelles les skippers Yannick Bestaven et Jean Le Cam, ou encore l'ancien vainqueur du Tour de France, Lucien Aimar.

Deux fois par an, le 1er janvier et le 14 juillet, c'est la même rengaine: une nouvelle promotion de la Légion d'honneur est publiée au Journal officiel, et l'on y trouve régulièrement des figures du monde sportif. C'est notamment le cas ce mercredi, jour de fête nationale.

Parmi la promotion du 14 juillet 2021, qui distingue à parité 467 personnes (393 chevaliers, 53 officiers, 17 commandeurs, 2 grands officiers et 2 grand'croix), on remarque notamment la présence des deux "héros" du Vendée Globe 2020-2021: les skippers Yannick Bestaven (48 ans), vainqueur de l'édition et également salué en sa qualité de "chef d'une entreprise spécialisée dans la conception d'hydrogénérateurs", et Jean Le Cam (62 ans), quatrième du classement et chouchou du public après avoir repêché son camarade Kevin Escoffier.

Yannick Bestaven © AFP

Lucien Aimar, 55 ans après

Les deux navigateurs sont élevés au rang de chevaliers, comme l'ancien coureur cycliste Lucien Aimar (80 ans), l'un des rares champions français vivants à avoir remporté le Tour de France, en l'occurrence l'édition 1966. Monde sportif toujours, l'ancien directeur général de la Fédération française handisport, Laurent Allard, est également décoré.

Sinon, le philosophe Edgar Morin a été élevé à la dignité de grand'croix, la plus haute distinction de la Légion d'honneur, comme Alain Mérieux, fondateur de l'institut du même nom (biologie industrielle). L'actrice Laetitia Casta et les journalistes Jean-Pierre Pernaut et Harry Roselmack, deux figures de TF1, ont eux été nommés chevaliers.