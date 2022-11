Route du Rhum: Coville, Caudrelier, Gabart... Bataille d'Ultimes aux Açores

Les Açores sont actuellement le théâtre d'une bataille à trois sur la Route du Rhum, entre Thomas Coville, Charles Caudrelier et François Gabart. La victoire finale pourrait se jouer dès maintenant.

À 1500 km à l’Est du Portugal, les Açores sont le théâtre d'une bataille à trois sur la Route du Rhum, qui se déroule depuis la fin de la nuit et le passage d’un premier front. L’objectif pour les trois Ultimes de tête est de se glisser sous l’anticyclone pour prendre les alizés dans un peu plus de 24 heures.

Thomas Coville se trouve un peu au nord des Açores, Charles Caudrelier et François Gabart plus au sud. Après une zone de petit temps, les trois hommes ont lutté contre des creux de 5 à 6 m avec des rafales à 80-90 km/h seuls au commande d’un bolide qui fait la taille de quatre terrains de tennis.

Le dernier coup stratégique ?

Sur un passage de front, il faut multiplier les manœuvres pour s’extraire des zones sans vent en changeant régulièrement les voiles (Gennaker, trinquette…). On dit souvent que toute la garde-robe y passe. Thomas Coville : "Un virement de bord sur un trimaran comme Sodebo, c'est 20 minutes d'effort avec une grosse, grosse intensité. Vous avez le goût du sang dans la bouche à la fin, vous êtes transpirant... Il faut avoir mangé avant et bu, parce que sinon la manœuvre vous sèche." Les voix fatiguées informent de la difficulté de dormir dans le siège de veille du cockpit pour les trois hommes. Thomas Coville a commencé à vraiment se reposer la nuit dernière depuis mercredi 14h15.

On va connaître le dénouement de cette journée très stratégique dans quelques heures. Caudrelier et Coville vont se glisser dans un petit corridor entre les îles San Miguel et Terceira alors que Gabart sera passé au Sud entre Santa Maria et San Miguel. Le classement sera capital car derrière les trois bateaux vont se retrouver au portant avec une période de glisse en début de nuit avant de toucher les alizés demain soir ou lundi. Désormais il n’y aura plus de gros coup stratégique, ça va être tout droit ou presque avec quelques empannages jusqu’en Guadeloupe.

En attendant, au menu ce samedi soir, Thomas Coville a prévu risotto et eau gazeuse. Il faudra attendre sans doute mercredi matin pour que l’un des trois skippers puisse sabrer le champagne.