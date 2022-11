Route du Rhum: Gabart se rapproche de Caudrelier à quelques heures de l'arrivée

Alors que l'arrivée en Guadeloupe se rapproche pour les premiers concurrents, François Gabart ne pointe qu'à 68 miles de Charles Caudrelier lors du dernier pointage, effectué ce mardi à 7 heures.

Charles Caudrelier a toujours une belle avance en tête mais celle-ci s'est réduite de plus de 100 milles lundi soir à 69 milles au dernier classement de 9h. Caudrelier a en effet dû se repositionner durant la nuit quelques heures un peu plus à l'ouest avant de reprendre la route direct vers Pointe-à-Pitre pendant que Gabart filait tout droit. Malgré tout, le skipper d'Edmond de Rothschild garde une marge normalement confortable sur son concurrent. Il devra tout de même se méfier en faisant le tour de la Guadeloupe avec ses vents capricieux pour rejoindre la ligne d'arrivée.

>> Suivez la route du Rhum en direct

Le suspense est à son comble

"J’ai une belle avance sur François mais je reste vigilant. J’aimerais la conserver pour faire le tour de la Guadeloupe. Ce qui m’inquiète, c’est que François me fasse une Joyon, qu’il se venge de la dernière fois ! En plus, je vais arriver à la mauvaise heure, en début de nuit en heure locale. A ce moment de la journée, les vents ne descendent pas encore de la côte. Tout est fait pour faire un finish à suspense comme vous aimez bien à terre mais comme on déteste en mer", racontait Caudrelier ce mardi matin, joint en vacation.

Il y a quatre ans, c'est en effet ici que Francis Joyon avait coiffé sur le fil François Gabart pour remporter l'épreuve avec seulement 7 minutes et 8 secondes d'avance. Les premières estimations donnent une arrivée demain matin entre 6 heures et 9 heures heure de métropole, entre 2h et 5h du matin heure locale.

Erwan Thibouméry sain et sauf

À 04h44 ce mardi 15 novembre, Erwan Thibouméry (Interaction), qui faisait route vers La Corogne (Espagne) suite à de nombreux problèmes de voiles et de moteur, a été hélitreuillé alors qu’il était en difficulté au large de l’Espagne. Le skipper du trimaran est sain et sauf.

Après avoir indiqué à la direction de course de La Route du Rhum – Destination Guadeloupe qu’il rencontrait des problèmes de voiles d’avant le 12 novembre dernier, Erwan Thibouméry, qui prévoyait un retour à Vigo ce dimanche, avait suspendu sa course et s’était dérouté vers l’Espagne. Le bateau, confronté à de nombreux problèmes de voiles et de surcroît en panne moteur, n’était plus manœuvrant dans des conditions de mer et de vent difficiles qui l’ont poussé à la côte. En difficulté au large des côtes espagnoles la nuit dernière, le skipper a demandé assistance. Les secours espagnols se sont rendus sur zone rapidement, coordonnés par leur MRCC. Erwan Thibouméry, qui est désormais à terre, va bien. Le navire a quant à lui dérivé et s’est échoué sur la plage de Ferreira.

Classement mardi à 07h00:

. Ultim (32 m)

1. Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild) à 646,2 nm de l'arrivée

2. François Gabart (SVR-Lazartigue) à 68,89 nm du premier

3. Thomas Coville (Sodebo) à 171,26 nm du premier

4. Yves Le Blevec (Actual) à 679,15 nm



5. Francis Joyon (Idec Sport) à 702,56 nm

. OceanFifty (15 m)



1. Quentin Vlamynck (Arkema) à 1.826 nm de l'arrivée

. Rhum Multi



1. Gilles Buekenhout (Jess) à 2.397 nm de l'arrivée

MONOCOQUES

. Imoca (18 m)



1. Charles Dalin (Apivia) à 1979 nm de l'arrivée



2. Jérémie Beyou (Charal) à 70,59 nm du premier



3. Thomas Ruyant (LinkedOut) à 79,13 nm

. Class40 (12 m)



1. Yoan Richomme (Paprec-Arkéa) à 2.322 nm de l'arrivée

. Rhum Mono



1. Jean-Pierre Dick (Notre Méditerranée-Ville de Nice) à 2.534 nm de l'arrivée