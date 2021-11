Transat Jacques-Vabre: Ruyant et Lagravière vainqueurs en Imoca

Thomas Ruyant et Morgan Lagravière (LinkedOut) ont remporté la Transat Jacques-Vabre dans la catégorie Imoca, les bateaux-vedettes du Vendée Globe, en franchissant la ligne ce jeudi au large de Fort-de-France après 18 jours à traverser l'Atlantique.

Ils ont parcouru 6.691 miles (10.768 kilomètres) en 18 jours, 1 heure, 21 minutes et 10 secondes très exactement. À bord de leur monocoque LinkedOut, Thomas Ruyant et Morgan Lagravière ont remporté jeudi la Transat Jacques-Vabre dans la catégorie Imoca, celle des bateaux-stars du Vendée Globe. Il s'agit de leur première victoire sur la course en double. Leur bateau de 18 mètres a franchi la ligne d'arrivée au large de Fort-de-France en Martinique à 9h48, soit 14h48 en heure métropolitaine.

"Ce final sous une chaleur accablante est interminable, disait Thomas Ruyant, quelques heures avant l'arrivée. Morgan et moi, nous nous faisions la réflexion que jamais nous n'avons passé autant de temps en mer sous ces latitudes tropicales. On a eu très peu de pluie depuis le Pot-au-Noir".

LinkedOut a devancé Apivia (Charlie Dalin et Paul Meilhat) ainsi que Charal (Jérémie Beyou et Christopher Pratt). Ces poursuivants ne sont pas attendus avant la nuit de jeudi à vendredi.

Un palmarès bien étoffé pour Ruyant

Ruyant a signé cette transat sur le bateau qui lui avait permis de se classer sixième du Vendée Globe 2020-2021. Il le lâchera l'année prochaine, au profit d'un tout nouveau bateau flambant neuf, construit dans le cadre de son projet avec le même partenaire principal.

Le marin nordiste, âgé de 40 ans, a un palmarès déjà bien étoffé avec une victoire sur la Route du Rhum en 2010 (en Class 40, monocoque de 12 m), sur la Mini Transat 2009 et sur la Transat AG2R La Mondiale 2018. En 2016, il avait dû abandonner lors de sa première participation au Vendée Globe, la course légendaire autour du monde en solitaire.

Mardi, Franck Cammas et Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild) s'étaient imposés dans la catégorie Ultime, celle des bateaux de course les plus rapides au monde, après 16 jours de mer.

Quant aux participants en Class 40, leur arrivée est prévue à partir du 30 novembre. Dans cette catégorie, Redman est en tête avec le Français Antoine Carpentier et l'Espagnol Pablo Santurde Del Arco. Volvo, dirigé par Jonas Gerckens et Benoît Hantzperg, pointe à un peu plus de 80 kilomètres (44 miles).