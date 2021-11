Transat Jacques-Vabre: Rogues et Souben s'imposent en Ocean Fifty

Sébastien Rogues et Matthieu Souben (Primonial) ont coupé la ligne d'arrivée en premier de la Transart Jacques-Vabre, dans la nuit de lundi à mardi en Martinique.

Sébastien Rogues et Matthieu Souben, sur Primonial, ont remporté la Transat Jacques Vabre en catégorie Ocean Fifty, des trimarans de 15 mètres. Ils sont arrivés un soir de pleine lune dans une atmosphère plus festive que celle imaginée quelques heures auparavant. La journée avait été particulièrement tendue. Le cortège de la manifestation avait notamment forcé l’entrée du village de la Transat, sans violence, mais l’organisation craignait de nouvelles tensions pour l’arrivée des premiers bateaux.

La sécurité avait été renforcée. Une alternative à la traditionnelle arrivée au ponton avait même été imaginée dans un lieu secret et sécurisé. Finalement tout a pu se dérouler normalement ou presque. Les vainqueurs ont même pu recevoir les applaudissements d’une centaine de curieux qui ont observé l’arrivée depuis les balcons.

Matthieu Rogue tout sourire, vainqueur de sa deuxième transat après son titre en Class40 en 2013. "Evidemment, beaucoup de bonheur, a-t-il confié. Heureux des efforts menés pendant 15 jours. On sait vraiment donner sans retenu. Et ça a payé, c’est génial." Les yeux humides, Matthieu Souben savourait aussi: "Tout se relâche, l’aventure humaine, sportive, il y a beaucoup d’émotions. On rend une super copie."

Koesio deuxième, les Ultimes attendus mardi

Particularité de cette 15e édition de la Transat Jacques Vabre, une course avec quatre classes pour trois parcours différents. Le Fifty 50 a franchi la ligne avant toutes les autres classes et notamment les Ultimes, comparé au F1 des mers. Rogue et Souben ont devancé Erwan Le Roux et Xavier Macaire (Koesio), arrivés quelques heures plus tard, toujours dans la catégorie Ocean 50. Ils terminent deuxièmes avec 2 heures 27 minutes 58 secondes de retard sur Primonial.

Même si les Ultimes avaient un parcours beaucoup plus long, les deux skippers n’ont pas caché leurs plaisirs. "C’est clairement un super plus. Ça fait toujours plaisir d’arriver avant les Ultimes (rires)… Ils n’avaient pas le même parcours que nous et de toutes façons ça reste les plus beaux bateaux du monde avec les meilleurs marins du monde, ça, ça changera pas. Y a peu de chance dans sa vie de gagner la Jacques Vabre et encore moins devant les Ultimes donc celle-là, ce sera peut-être la seule de notre vie."



Chez les Ultimes justement, Franck Cammas et Charles Caudrelier sur Gitana, sont effectivement attendus dans quelques heures ici à Fort de France. (Les estimations évoquent une arrivée à 8h heure locale soit 13h HF).