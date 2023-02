Vendée Globe: la Fédération Française de Voile veut "trouver une solution" dans l'affaire Crémer

Après la mise à l'écart par Banque Populaire de Clarisse Crémer, de retour de maternité, pour le Vendée Globe 2024, la Fédération Française de Voile, par la voix de son président Jean-Luc Dénéchau, veut défendre l'égalité homme/femme dans la discipline.

Les réactions continuent d'affluer après la décision prise par Banque Populaire d'écarter Clarisse Crémer, de retour de maternité, pour la prochaine édition du Vendée Globe, qui se tiendra en 2024. Après de nombreuses figures du sport tricolore, la Fédération Française de Voile est montée au créneau ce lundi, en publiant un long communiqué, où elle rappelle l'importance de l'égalité homme/femme dans la discipline.

"Je comprends la colère et la déception de Clarisse Crémer. J’ai donc immédiatement pris contact avec les différentes parties pour trouver une solution à l’image des valeurs que nous défendons toutes et tous et faire en sorte de retrouver Clarisse sur la ligne de départ du Vendée Globe 2024, explique Jean-Luc Dénéchau, le président de la FFV. La fédération est engagée depuis plusieurs années dans un programme de féminisation de notre sport et, dans ce cadre, elle est particulièrement attachée à ce que ses sportives de haut niveau puissent concilier maternité et carrière sportive."

Des médaillées olympiques à Tokyo

La Fédération rappelle également que deux des trois médailles lors des Jeux olympiques 2020 ont été obtenues par des femmes: une en bronze en 470 (Camille Lecointre et Aloïse Retornaz) et une en argent en RS:X (Charline Picon). "La volonté et la détermination de ces grandes championnes, membres de l’Equipe de France, assorties d’un encadrement et d’un staff qui prend pleinement en compte leur désir de maternité par un programme adapté et personnalisé est, on le voit, totalement compatible avec la très haute performance, poursuit Jean-Luc Dénéchau. Ce qui est possible en voile olympique avec nos sportives de haut niveau doit l’être avec les sportives de la Course Au Large engagées dans les différents Teams."

Face à la tempête médiatique, il pourrait y avoir de l'espoir pour Clarisse Crémer. Comme indiqué chez nos confrères du Parisien, RMC Sport confirmait ce week-end que les responsables de la Banque Popualire avaient entamé une réflexion pour revenir sur leur décision et proposer à la navigatrice de prolonger son bail sous les couleurs bleu et blanc.