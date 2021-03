Vendée Globe: la réception très amusante de Maître Coq pour Bestaven

Yannick Bestaven a été reçu ce mardi au siège de son sponsor Maître Coq, pour fêter la victoire du skipper lors de la dernière édition 2020 du Vendée Globe. L'entreprise de l'agroalimentaire a sorti, à sa manière, le grand jeu pour fêter son héros.

Vainqueur en janvier dernier de l'édition 2020 du Vendée Globe, Yannick Bestaven a été reçu ce mardi par son sponsor Maître Coq. Celui qui a parcouru son tour du monde en mer en 80 jours 13 heures et 59 minutes a eu le droit à une réception originale au siège social du groupe, en Vendée.

Des coqs pour l'accueillir

Ce sont plusieurs personnes déguisées en coq qui ont dansé autour de Yannick Bestaven, au centre des attentions. Et manifestement un peu moins à l'aise dans cette position qu'au beau milieu de l'océan. Une scène néanmoins très amusante pour féliciter Yannick Bestaven, sponsorisé par cette entreprise de l'industrie de l'agroalimentaire.

Pour rappel, Yannick Bestaven avait participé pendant son tour du monde au sauvetage de Kevin Escoffier, dérouté pour porter secours à son adversaire qui avait fait naufrage. Si Jean Le Cam avait finalement repêché Escoffier, Bestaven avait bénéficié de compensations en temps après avoir franchi la ligne d'arrivée aux Sables d'Olonne.

Un épisode qui explique sa victoire, alors qu'il avait franchi en troisième position la ligne d'arrivée, quelques heures après Charlie Dalin (Apivia). Pour rappel, Yannick Bestaven participait en 2020 à son deuxième Vendée Globe. "J’ai gagné une course à la voile qui est fabuleuse, le Vendée Globe, mais je ne me rends pas compte de l’impact que cela peut avoir, alors que c’est le projet de ma vie, confiait après sa victoire Yannick Bestaven pour RMC. Cela fait vingt ans que je travaille dessus et que j’ai toujours rêvé de ça." Pas sûr en revanche que son rêve incluait des coqs qui tournaient autour de lui pour le célébrer.