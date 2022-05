Kévin Tillie avant la finale Tours-Montpellier: "On fera les comptes après la finale"

A quelques heures du premier match de la finale du championnat de France entre Tours et Montpellier samedi, le réceptionneur-attaquant star du Tours volley Kévin Tillie dresse le bilan de sa première saison en France.

"On a une troisième chance de gagner une finale donc on va tout faire pour", Kévin Tillie et le Tours Volley-Ball s’apprêtent à disputer la grande finale du championnat de France de Volley.

C’est la troisième finale cette saison pour les hommes de Marcelo Fronkowiack, après les défaites en Coupe de France et Coupe CEV (Coupe d’Europe des vainqueurs). Samedi à domicile, les Tourangeaux affronteront Montpellier pour la première confrontation d’une série de trois matchs. Cette finale, c’est l’objectif de toute une saison pour Kévin Tillie, arrivé en France à 30 ans pour la première fois de sa carrière professionnelle.

Après une saison avec le TVB, il dresse le bilan: "On fera les comptes après la finale. Pour l’instant ça va. On ne peut pas avoir de regrets, parce qu’on a joué plusieurs finales, explique le Français. Mais je suis très content d’être à la maison, même si à l’origine je suis plus du sud. C’est un super championnat, ça se passe très bien."

Sportifs de haut niveau de père en fils

Chez les Tillie, le sport de haut niveau est une histoire de famille. Le père, Laurent Tillie est entraineur de volley. Champion olympique l’été dernier avec l’équipe de France, il supervise désormais les Panasonic Panthers au Japon. Avec lui, son ainé Kim évoluait comme basketteur au Ryukyu Golden Kings, avant d'être transféré en Grèce au club de Kolossos Rhodes durant l'été 2021. Le benjamin de la famille, Killian Tillie, est lui aussi basketteur, mais aux Memphis Grizzlies en NBA. Depuis Tours, Kévin suit les différents parcours de ses proches. "On se parle beaucoup sur WhatsApp. On a l’habitude, ça fait très longtemps qu’on est tous aux quatre coins du monde. On regarde tous nos matchs, nos statistiques et c’est cool."

Transfert à Varsovie la saison prochaine

La finale de ce championnat de France de volley vient conclure la saison de Kévin Tillie à Tours. Mais après une seule année passée le France le champion olympique a déjà des envies d’ailleurs. Il s’apprête à retrouver le club de Varsovie en Pologne, équipe qu’il a connu sur la saison 2019-2020. "C’est un choix au niveau de ma carrière. J’ai 31 ans et j’ai encore l’opportunité d’aller dans un grand championnat", explique le français. "Je suis très content de partir là-bas comme je suis très content d’avoir été à Tours. Peut-être que je reviendrai un jour." Varsovie, un nouveau défi pour le réceptionneur-attaquant français qui garde aussi un objectif dans un coin de sa tête : les jeux Olympiques de Paris en 2024.