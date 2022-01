Tours: "Modène c’est la Dream Team du volley", s’impatiente Kevin Tillie avant le choc

Le Tours Volley-Ball accueille la formation italienne de Modène et son armada de stars, mercredi en huitièmes de finale de la CEV Cup. Pour le retour d’Earvin Ngapeth dans la salle qui l’a vu naître au plus haut niveau, le TVB n’est pas favori de cette double confrontation, mais le champion olympique Kévin Tillie affirme que le club le plus titré de Ligue A vendra chèrement sa peau.

Kévin Tillie, dans quel état d’esprit êtes-vous avant d’accueillir Modène pour ce match aller?

On est très excité car on n’a plus joué depuis trois semaines en raison des trois matches reportés par le covid en Ligue A et le break de Noël. Ce sera notre premier match de l’année avec nos deux nouveaux joueurs mais on s’entraîne dur pour créer la surprise. On se connaît bien, on a nos relations techniques qui commencent à bien se construire. Modène sait que nous sommes une équipe rapide, technique et embêtante. On sera prêts car on est des battants.

Deuxième du championnat italien, cette équipe de Modène est-elle un épouvantail?

L’équipe (dans laquelle évoluent Earvin et Swan Ngapeth, ndlr) commence à trouver son rythme après un début de saison compliqué. Elle reste sur 13 victoires d’affilée et n’a plus perdu depuis le 14 novembre. C’est un gros défi qui se présente à nous, un match très différent des joutes de Ligue A auxquelles nous sommes habitués. C’est un peu le Real Madrid qui débarque à Grenon. Avec Bruninho, Nimir, Ngapeth, Leal, Stankovic et le coach Giani, c’est un bloc expérimenté et très physique avec ce qu’il se fait de mieux dans le monde à chaque poste. C’est la Dream Team du volley.

Quel est donc l’engouement malgré une jauge qui va limiter la salle Grenon à 2.000 spectateurs?

On entend les supporters pousser depuis qu’on fait cette coupe de la CEV, et qu'on sait que Modène pouvait être un adversaire potentiel. Pour Tours, c’est génial d’affronter un telle équipe et d’accueillir Earvin Ngapeth qui a explosé ici. Donc oui, ça devrait être sympa. En tant que joueur, on attend ces grandes soirées européennes face à de grosses équipes. C’est un match qui sent la poudre avec la pression de l ‘élimination au bout. Franchement, c’est plus fun. Avec 2.000 personnes à Grenon, prêtes à nous pousser, malgré la jauge, nous n’aurons pas la pression. On va essayer de se lâcher, de ne pas être trop crispé. On n’a rien à perdre. J’ai vraiment hâte de débuter cette deuxième moitié de saison avec ce match.

Comment parvenir à museler Earvin Ngapeth pour son retour à Grenon?

J’ai l’habitude de l’avoir en face de moi, j’ai joué à Modène avant lui et on a évolué ensemble en équipe de France. C’est compliqué de dominer Earvin car c’est justement quand on ne s’y attend pas, quand on pense que le point est fini, qu’il trouve un geste incroyable pour gagner un point improbable. Je connais ses petites failles, même si c’est un des joueurs les plus complets du monde, et il connait les miennes. Ce sera difficile de jouer contre lui, car il sera à fond et très content de jouer contre une équipe française, à Tours, près de Poitiers où tout a commencé.

Il vous faudra prendre des risques au service pour faire douter cette équipe, non?

Oui, c’est ce que font tous les adversaires de Modène, en servant sur plutôt sur Leal, mais Modène sait changer de plans de jeu et s’adapter à l’adversaire. A la passe, Bruno a une grosse expérience et il est créatif et malin. Malgré les plans de jeu, le Brésilien sait s’adapter aux situations. Ce sont des détails qui feront basculer ce match. Il faudra aussi parvenir à jouer relâché, oublier la pression et les trois semaines sans match.

En vous écoutant, on se dit que, soit vous cachez bien votre jeu, soit vous espérez prendre un set à l’armada italienne…

Je n’ai jamais commencé un match pour essayer de gagner un petit set. Jamais. Grosse équipe ou pas, on va essayer de gagner. Bon, c’est sûr que ce serait un exploit de battre Modène, sans galvauder ce mot souvent dévalorisé. Mais l’exploit se réalise en essayant de gagner et non en voulant seulement gagner un set. Sur le papier, Modène reste favori mais on a le statut du TVB à défendre.

Pour finir, avez-vous définitivement réalisé que vous êtes champion olympique?

On ne s’en rend pas pas trop compte. On oublie. Quand je pense à d’autres champions olympiques, je ne pense pas tout de suite à nous, alors qu’on l’a fait. C’est fou. J’ai réalisé aussi avec les images de notre victoire olympique qui sont ressorties pour évoquer le bilan de l’année 2021. Chaque fin de match de championnat, beaucoup de supporters nous rappelle cette médaille d’or olympique, tout le monde en fait !

"Tout peut arriver", prévient Pascal Foussard



"Cela me fait plaisir de revoir Earvin, qui plus est à Grenon. Ce n’est jamais arrivé autrement qu’avec l’équipe de France", s’enthousiasme Pascal Foussard, le directeur général du TVB, champion olympique aux côtés de Kévin Tillie et Earvin Ngapeth, l’été dernier. S’il reconnaît que la montagne à gravir est vertigineuse, face à une équipe qui regroupe "quasiment les meilleurs joueurs du monde à chaque poste", Pascal Foussard s’efforce d’y croire: "Tout peut arriver. On a déjà battu Trento en finale de Coupe d’Europe chez nous (2017), certes avec une salle pleine comme un œuf, mais bon, il y aura quand même de l’ambiance avec 2.000 personnes. Après, c’est à nous d’être à la hauteur de l’événement, et de ne pas être dépassé par l’événement."