Volley: Bernardinho n’est plus le sélectionneur de l’équipe de France

La Fédération française de volley a annoncé ce mardi matin avoir accepté la démission de Bernardinho. L'entraîneur brésilien, 62 ans, était sélectionneur de l’équipe de France masculine depuis août 2021.

L’aventure aura tourné court. Sélectionneur de l’équipe de France de volley depuis l’été dernier, Bernardo Rocha de Rezende, dit Bernardinho, avait volonté ces derniers jours de démissionner de son poste, invoquant des "problèmes personnels". Dans un communiqué publié ce mardi matin, la Fédération française de volley a annoncé avoir accepté la demande de l’entraîneur brésilien de 62 ans.

"C’est une des décisions les plus difficiles et douloureuses de toute ma carrière. Je suis très triste parce que j’aime cette équipe de France, le groupe, les joueurs, le staff que nous avons construit, a réagi Bernardinho dans ce communiqué. (…) Mais je dois faire ce choix, il n’y en a pas d’autres possibles pour ma famille qui reste prioritaire. J’ai dit au Président que je resterai toujours disponible pour aider la fédération, les joueurs, ou mon successeur. Je souhaite la plus belle des réussites à ce groupe et au volley français."

Plus important palmarès du volley mondial

Après neuf ans à la tête de l’équipe de France, Laurent Tillie avait quitté son poste de sélectionneur sur un titre de champion olympique l'été dernier, et laissé sa place à Bernardinho. Premier sélectionneur étranger depuis 26 ans et le Russe Vladimir Kondra en 1995, le Brésilien débarquait avec le plus beau palmarès du monde, constitué avec la sélection masculine auriverde: deux fois vainqueur des Jeux olympiques, deux fois médaillé d’argent, trois fois vainqueur du championnat du monde, ou encore vainqueur à huit reprises de la Ligue mondiale.

A l'occasion de sa première - et donc seule - grande compétition internationale avec l'équipe de France, Bernardinho avait connu à la tête des Bleus une décevante élimination en huitièmes de finale du championnat d'Europe de volley, en septembre dernier. La Fédération va désormais s'atteler à lui trouver un successeur, qui sera notamment chargé de mener les Français vers la conservation de leur titre olympique, en 2024 à Paris. "Nous allons nous relever de cette épreuve et trouver la meilleure solution pour accompagner le projet autour de l’équipe de France masculine. Des annonces seront faites dans quelques jours", assure Eric Tanguy, président de la Fédé.