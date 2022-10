Volley (F): "Béziers veut retrouver le top 4", revendique Rotar, l'attaquante des Bleues

Après le promu Levallois, RMC Sport, diffuseur de la Ligue A féminine avec les locales de BFMTV, poursuit son tour de France du championnat de France féminin. Avec aujourd’hui la réceptionneuse-attaquante des Bleues, Amélie Rotar, qui raconte son arrivée à Béziers et ses ambitions chez les championnes de France 2018. Les Angels accueilleront France Avenir 2024, samedi à 20 heures à la Halle des sports du Four-à-Chaux, à Béziers.

La préparation

"Après les derniers matchs avec les Bleues, le 19 septembre lors du Tournoi de France, le club de Béziers m’a accordé quatre jours pour souffler. Je ne souhaitais pas me reposer plus car je ne voulais pas casser l’élan de la préparation et le rythme des matchs avec l’équipe de France. Nous avons d’abord joué des matchs amicaux sans nos Argentines (la pointue Bianca Cugno et la centrale Bianca Farriol) qui ne nous ont pas permis de construire rapidement. Mais depuis leur retour des Championnats du monde, la semaine dernière, nous avons pu construire sur des bases plus solides.

Le transfert d'Aix-Venelles à Béziers

J’ai passé deux belles saisons à Venelles au poste de pointue. J’y ai pris confiance en moi et j’ai été élue meilleure pointue du championnat en 2022. Mais avec mon positionnement en équipe de France, en tant que réceptionneuse-attaquante, je devais prendre la décision de rester à ce poste. Je dois être concentrée uniquement là-dessus pour avoir mes repères tant avec les Bleues qu’en club. Avec Béziers, je sais ce que j’ai à faire. C’est plus simple.

Les relations techniques avec la passeuse

Au côté de la jeune Mahé Mauriat, l’Américaine Madison Lilley est aussi une nouvelle recrue biterroise. Elle est arrivée avant moi et on doit encore parfaire nos échanges. Au début, c’était une joueuse très axée sur la rapidité. Mais on a trouvé un équilibre entre ma taille et la hauteur que j’aime et sa vitesse. Finalement, on se trouve plutôt bien car Madison est très précise. Elle arrive à bien nous trouver avec Avery Skinner qui est aussi très grande.

Les objectifs

Après une saison hors du top 8 l'an dernier, les Angels veulent retrouver les sommets du championnat. Béziers ne cherche que le haut du tableau. L’objectif cette saison est de revenir dans le top 4. Il faudra se battre contre Mulhouse, Nantes, Le Cannet et Venelles pour accrocher cette première partie du tableau. Ce devrait être un beau championnat avec des clubs qui ont bien recruté et se structurent.

L’équipe de France

Il me reste d’énormes souvenirs car, avec ce sacre en Golden League, nous avons marqué l’histoire du volleyball français. C’est beaucoup de fierté. Après, malheureusement, nous sommes tombés sur la Colombie en Challenger Cup au tie-break. Il y a quelques années, nous n’aurions pas remonté la perte des deux premières manches. On apprend dans les défaites et cette perte du cinquième set (16-14) alors que l’on menait, va nous faire grandir. J’en suis sûre. Je ne retiens que du positif car nous avons aussi terminé finaliste du tournoi de France, en septembre, contre le Japon. On a emmagasiné de l’expérience au niveau mondial. On réalise qu’on a le niveau et qu’on peut aller aux Championnats du monde."