Volley: "Si on progresse, on se maintiendra", insiste le coach de Levallois

Levallois est l’équipe promue de la saison qui démarre ce samedi en Ligue A féminine (LAF). Les joueuses du coach Frédéric Havas se déplaceront à Terville-Florange (19h30), demi-finaliste des playoffs du précédent exercice, pour la première journée. Le technicien levalloisien revient pour RMC Sport sur sa préparation, son groupe et ses objectifs.

La préparation

Fred Havas: "On a commencé à travailler le 22 août mais deux joueuses étaient, jusqu’à la semaine dernière, aux championnats du monde. La libéro et capitaine de l’Argentine Tatiana Rizzo et notre centrale dominicaine Angelica Hinojosa nous ont rejoint récemment. Les connexions avec ces dernières vont se développer petit à petit. Maintenant, l’équipe n’est pas encore au point entre la récupération d’une préparation lourde et quelques pépins physiques. Quel que soit le niveau de combativité que nous imposera la Ligue A, je sais qu’on peut être performant. Les filles ont bien fait certaines choses en amical, mais tout va dépendre de notre engagement."

Le groupe

"Certaines joueuses connaissaient la Ligue A féminine. Notre masseuse Rosane Maggioni a joué à Vandoeuvre, une de nos attaquantes Ana Starcevic a évolué à Cannes, une autre jouait régulièrement la Ligue des champions avec Schwerin (Nicole Oude Luttikhuis). Mais il fallait se renforcer sur le poste de libéro et, qui plus est, prendre une joueuse de classe internationale. C’est la première fois, depuis ma prise de fonction il y a trois ans, qu’une grande partie de l’équipe majeure est maintenue. Certains fondamentaux ne sont donc plus à faire, ce qui peut nous faire gagner du temps. À nous de bien intégrer les nouvelles arrivées."

La joueuse à suivre: Tatiana Rizzo, libéro

"La libéro est un poste essentiel qui peut faire gagner des matchs grâce à une réception stable. Quand on a, dans son équipe, une joueuse aussi forte que Tatiana, cela fait la différence. Et puis, sur le marché ce n’est pas un poste très cher. On ne peut pas se payer une des 10 meilleures pointues du monde. On peut se payer une des dix meilleures libéros. Aux derniers championnats du monde, elle a réceptionné 7 ballons par matchs avec 70% de réception parfaite et elle prend un point tous les six ans."

Objectif maintien

"C’est d’abord l’objectif, oui. Mais pour se maintenir, et même mieux, il faudra que cette équipe joue au plus haut niveau de son potentiel. Je sais très bien qu’il y a de meilleures équipes, que les clubs ont bien recruté. Mais pour autant, il faudra que cette équipe progresse. Si on y arrive, on fera une bonne saison."