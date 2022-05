Volley (F): "On avance sereinement", Stojilkovic, la passeuse des Bleues, se confie avant la Bosnie

Après avoir battu l’Espagne il y a une semaine, en ouverture de la Golden League (3-0), les Bleues affrontent la Bosnie-Herzégovine ce mercredi à Harnes (20h) lors de la 2e journée de la compétition européenne. La passeuse du Cannet, Nina Stojilkovic, revient pour RMC Sport sur ce succès initial, qui permet aux volleyeuses françaises de poursuivre leur progression.

Nina, vous avez peu joué avec votre club du Cannet, champion de France le mois dernier. Comment avez-vous vécu votre retour au haut niveau européen?

J’avais très hâte de retrouver le terrain, l’équipe de France et cet été international. Après le titre du Cannet, je suis arrivée assez tardivement dans le groupe France et j’ai eu deux matchs amicaux contre le Portugal, puis deux autre contre les Pays-Bas pour me remettre en jambes et retrouver les relations techniques. L’intégration s’est faite assez rapidement grâce aux bases emmagasinées et construites les étés précédents. On travaille ensemble depuis de nombreuses années et les bagages qu’on emmène sont de plus en plus gros. Donc ces bases sont vite revenues même s’il reste encore beaucoup de choses à peaufiner. J’ai trouvé ce début intéressant avec ce succès initial contre l’Espagne.

Justement, avez-vous été rassurées par cette victoire contre les Espagnoles?

Je ne sais pas si j’avais besoin d’être rassurée par le niveau. Non, cela s’est fait naturellement. On avance. Sereinement, on avance.

Est-ce que cela veut aussi dire qu’il y a un niveau plancher que vous avez atteint?

On construit quelque chose ensemble et tous les étés, nous franchissons des étapes. Toutefois, on ne s’impose aucune obligation, aucune pression, disons plutôt. Que ce soit la Bosnie ou une autre formation, mieux classée, on garde le même état d’esprit même si battre les Hollandaises, chez elles en amical, ça fait plaisir.

La Bosnie-Herzégovine a perdu contre l’Espagne. Quelles sont les qualités de cette équipe?

On a joué contre cette équipe l’été dernier à l’Euro (victoire 3-0). Malgré l’absence de leur capitaine, blessée, on devra jouer sérieusement. L’équipe bosnienne se repose beaucoup sur ses ailes et a l’habitude de jouer ensemble. Elle est rodée aux compétitions européennes. Et même si ce Final Four est un objectif, on reste focus sur le match à jouer avant.