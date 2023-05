Volley: "J’entre dans la cour des grands", Ibrahim Lawani signe à Monza

INFO RMC SPORT - Après un passage réussi à Taranto, qui a pu se maintenir en Serie A italienne, Ibrahim Lawani, 22 ans en septembre, a décidé de rester dans le championnat italien. L'ancien pointu de Paris a signé au Vero Volley à Monza, septième de la saison régulière, cinquième des playoffs durant lesquels il a été éliminé par le futur champion Trentino. Ibrahim Lawani a expliqué son choix à RMC Sport.

Ibrahim pourquoi avoir signé au Vero Monza, vainqueur de la Coupe de la CEV contre Tours en 2022 ?

J’ai montré à tout le monde de quoi j’étais capable durant mon passage à Taranto. J’étais d’ailleurs venu en Italie pour ça. Je me suis demandé où aller. Il me paraissait évident que je devais aller dans un club où je devais jouer. Padova et Monza se sont manifestés, j’ai reçu aussi des options de Pologne. Taranto voulait aussi me garder. Je pouvais rester dans un club de la deuxième moitié de tableau mais j’ai connu ça, à Taranto. Il me fallait évoluer dans un club de très haut niveau, un groupe solide et j’ai choisi le Vero Monza.

L’évolution ce sera donc à Monza où vous ne serez pas le seul pointu de l’équipe ?

J’ai encore besoin de me construire physiquement au plus haut niveau. Qu’on soit deux pointus ne me pose pas de problème, avec les 4 réceptionneurs-attaquants. Avec ce groupe, je sais que ce sera bien, tous les jours à l’entraînement. Je veux être le titulaire dans un grand club et Monza est la meilleure solution. L’autre pointu, le Canadien Arthur Szwarc, est un excellent pointu mais nous avons des profils différents, sinon complémentaires. Je n’ai aucune certitude d’être titulaire tout le temps. C’est important d’avoir de la concurrence pour ma progression. Le réceptionneur-attaquant japonais de Padova Ran Takahashi a aussi signé avec Loeppky. J’ai fait le meilleur choix selon mes idées. Maintenant, il faut y aller, travailler car je dois encore me développer et progresser physiquement.

Monza a aussi présenté l‘équipe féminine avec la présence de la capitaine des Bleues Héléna Cazaute et la star italienne Paola Egonu.

Avec Monza, j’entre dans la cour des grands. C’est un club sain et très bien structuré. Chez les filles, le Vero a perdu au terme des 5 matchs en finale du championnat. Avec Egonu, ils ont pris LA star du volley italien. C’est impressionnant. Donc, il y a toujours une obligation de résultats à Monza, une grosse pression. Avec Taranto, la pression du maintien à tout prix pouvait parfois être négative mais là c’est une pression qui va m’aider à être meilleur.

Vous êtes blessé en ce moment et avez dû quitter la préparation de l’équipe de France pour la Ligue Mondiale. Le staff de Monza reste informé de la situation ?

Oui, j’ai expliqué la blessure et ils ne sont pas inquiets. Ils m’ont dit de prendre mon temps et de ne pas vouloir revenir trop vite car ils savent que j’ai envie de revenir à la compétition. Je suis quotidiennement les séances du préparateur physique de l’équipe de France pour rester en forme. Ils ne sont pas inquiets.