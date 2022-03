Volley: l'émotion de Bernardinho, "désolé" de quitter l'équipe de France

C'est par visioconférence que Bernardinho, désormais ex-sélectionneur de l'équipe de France masculine de volley s'est exprimé après l'annonce de son départ pour raisons familiales. Le Brésilien est apparu très touché. Il aidera pour le choix de son successeur. La directrice technique nationale, Axelle Guiguet, était également présente.

"Je suis vraiment triste et désolé". Très ému, Bernardinho a tenu ce mardi une conférence de presse par visioconférence pour expliquer sa décision de quitter son poste de sélectionneur de l'équipe de France masculine de volley. L'entraîneur brésilien, qui s'en va pour raisons familiales, a exprimé son sincère désarroi.

"Mes préoccupations sont devenues très importantes, je ne peux pas être loin de ma famille en ce moment. Après cinq mois avec l'équipe et beaucoup de voyages, ma décision est de rester près d'elle. J'ai beaucoup parlé avec la fédération, qui a compris les raisons personnelles. Je ne veux pas en parler beaucoup spécifiquement, mais c'est familial", a-t-il confié, avant de présenter ses "excuses" à la fédération et aux joueurs.

Arrivé après le sacre des Bleus aux JO 2021 de Tokyo, Bruno Rezende, de son vrai nom, avait pour mission de rééditer cette performance aux Jeux 2024 de Paris. "Pour moi, ça a été une expérience humaine importante", a-t-il déclaré, jugeant que le groupe était "exceptionnel".

"Je suis disponible pour aider"

Bernardinho s'est engagé à donner un coup de main à la fédération et à son successeur pour assurer la transition en douceur. "Je suis disponible pour aider, pour parler avec les candidats, pour parler du programme que nous avons fait, pour parler des joueurs. (...) Je suis là pour aider comme ancien coach, afin de trouver les meilleures solutions pour ce groupe de personnes spéciales. Elles ont un grand objectif, un grand défi de vie, qui est de prendre la médaille à Paris. J'ai parlé avec les joueurs, je serai disponible pour eux aussi. J'ai parlé ce matin avec quelques joueurs. Je vais continuer à regarder les matchs et les performances."

Axelle Guiguet, directrice technique nationale de la Fédération française de volley, était également présente à cette conférence de presse. L'occasion de confirmer que la recherche du nouveau sélectionneur est déjà lancée: "On est en train d'auditionner les candidats pour trouver notre entraîneur rapidement, mais sans précipitation. Le calendrier et la saison sont déjà bien organisés. On va s'inscrire dans la continuité de ce qui a été préparé par Bernardinho. L'entraîneur retenu s'inscrira dans la cohérence de ce qui avait été préparé cet hiver, en tout cas pour le début de saison".

En ce qui concerne le profil recherché, la DTN axe sur la "compétence managériale", compte tenu de la "qualité du groupe qui n'est plus à démontrer". Cet heureux élu ne sera pas Laurent Tillie, l'ex-sélectionneur. Axelle Guiget l'a confirmé: "Je ne crois pas dévoiler de secrets, en disant qu'il a décidé d'arrêter sa carrière auprès de l'équipe de France et que cette décision est définitive".