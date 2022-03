Volley : "Un nouveau sélectionneur d’ici 4 à 5 jours", promet le président Tanguy

Après la démission de Bernardinho le sélectionneur de l’équipe de France de volley, championne olympique, pour raisons familiales, le président de la Fédération Française a confié à RMC Sport que le choix de son successeur devrait être rapide. Les négociations avec ce nouveau technicien sont déjà engagées et devraient aboutir d’ici la fin du mois de mars, si tout se passe bien.

Président quel est votre réaction à la démission du sélectionneur Bernardinho ?

Je suis bien sûr déçu car c’est un homme d’une valeur exceptionnelle et nous avions envie d’écrire une nouvelle page de l’histoire du volley français. Je comprends ses raisons familiales qu’il a exposées au joueurs lundi soir avant notre communiqué. Ces problèmes l’empêchent de se consacrer à l’équipe de France et il est tellement honnête qu’il n’imagine pas s’investir autrement à 100% dans un projet comme le nôtre. Il a préféré se retirer. C’est une perte pour nous car nous l’avions choisi. Il était le candidat idéal pour les prochaines années. C’est la stupeur du coté des joueurs mais ce sont les aléas de la vie, et on ne peut pas lui reprocher de faire le choix de sa famille par raport à un projet même olympique.

Et maintenant. Va-t-il y avoir un nouvel appel à candidatures ?

Non. Comme nous sommes tout proche de la reprise de la saison internationale (la VNL débute le 7 juin), nous avons repris les candidatures des entraîneurs que nous avions auditionné avec Bernardinho il y a maintenant un an. Nous avions établi une short-list. Nous avons déjà réalisé des entretiens de techniciens de cette liste. Les championnats s’arrêtent fin avril, les sélections doivent être prêtes début mai et nous n’avons pas le temps de refaire une nouvelle procédure. On a ressorti nos notes. On a ressorti nos notes, recontacté notre short liste pour savoir si les entraîneurs étaient toujours intéressés.

Ça va être rapide ?

On a un candidat en tête. Certains techniciens ont des contrats dont ils vont devoir se défaire. Si tout se passe comme on le souhaite et que le candidat peut se dégager de ses obligations, ce pourrait être bouclé d’ici la fin de la semaine. Le coach nous a demandé 4 à 5 jours pour régler sa situation. J’espère que ça suffira et que nous pourrons annoncer le nouveau sélectionneur rapidement. Bernardinho est déjà entré en contact avec son possible successeur, nous a aidé à le choisir et reste en accompagnement de la fédération car c’est un déchirement pour lui de renoncer à ce projet.