Volley: un favori se détache pour la succession de Bernardinho

INFO RMC Sport. Un favori parmi une short-list de trois noms du volley semble avoir pris ses distances pour prendre la succession du Brésilien Bernardinho, démissionnaire ce mardi matin, à la tête de l'équipe de France de volley. Il s'agit de l'ancien joueur et entraîneur italien Andrea Giani.



Passé le fracas de la nouvelle, la Fédération française de volley n’a eu d’autres choix que de s’atteler à la tâche le plus rapidement possible. "La question n’est pas de savoir si moi ou un autre à la compétence, c’est de trouver aussi quelqu’un qui incarne ce que Bernardinho a pu incarner", nous confiait ce mardi matin Mauricio Paes, adjoint de Bernardinho en équipe de France. Comprenez: la FFVB veut pêcher un gros poisson.

"On a un candidat en tête, confirme Eric Tanguy, le président de la FFVB, à RMC Sport. Certains techniciens ont des contrats dont ils vont devoir se défaire. Si tout se passe comme on le souhaite et que le candidat peut se dégager de ses obligations, ce pourrait être bouclé d’ici la fin de la semaine. Le coach nous a demandé 4 à 5 jours pour régler sa situation. J’espère que ça suffira et que nous pourrons annoncer le nouveau sélectionneur rapidement. Bernardinho est déjà entré en contact avec son possible successeur, nous a aidé à le choisir et reste en accompagnement de la fédération car c’est un déchirement pour lui de renoncer à ce projet."

Selon les informations de RMC Sport, un homme en particulier se détache aux yeux de la Fédération française de volley-ball dans une short-list de trois noms, parmi les successeurs potentiels de Bernardinho. Il s'agit de l'ancien joueur et entraîneur italien, Andrea Giani, engagé avec Modène en Italie, et sous contrat avec la fédération allemande. A la tête de la Dream Team de Modène, dans laquelle figure un certain Earvin Ngapeth, Giani a été adoubé par le réceptionneur-attaquant français. Mais on peut penser que les Allemands ne lâcheront pas si facilement leur sélectionneur à deux mois seulement de la VNL.

Lorenzo Bernardi, dont le nom circulait parmi les favoris, apparaît désormais en retrait. Coach de Piacenza en Italie, où il a sous ses ordres les internationaux Antoine Brizard et Thibault Rossard, Bernardi est un ancien joueur polyvalent et entraîneur de renom en Italie. Il a été élu "joueur de volley-ball du siècle"par la FIVB en 2001. Médaillé d'argent aux JO d'Atlanta en 1996, double champion du monde avec l'Italie, il a continué à remporter des titres en tant qu'entraîneurs avec le club de Pérouse. Seul problème, l'aspect tyrannique de son management ne passe pas auprès de certains joueurs cadres de l'équipe de France.

Les défauts de la candidature de Lorenzo Bernardi font la force de celle du Finlandais Tuomas Sammelvuo. Celui qui fut le coach de Brizard et de Grebennikov avec le Zénith Saint-Pétersbourg, a joué plusieurs saisons en France, dont deux avec le Tours Volley-Ball, où il remporta la Ligue des champions en 2005. Médaillé d'argent avec la Russie l'été dernier, il a été libéré de son contrat, et est très intéressé à l'idée de relever ce défi, a-t-on appris de source sûre ce mardi matin. Les premiers contacts ont été noués avec son entourage.

Une autre candidature possible est celle du Canadien Glenn Hoag, ancien coach emblématique du Paris Volley. S'il a choisi de se mettre en retrait des sélections après les Jeux Olympiques, relever ce challenge pourrait le faire changer d'avis, à moins que Mauricio Paes n'assure un intérim pour faire face à la situation. Une solution temporaire qui pourrait satisfaire l'ensemble des parties dans la mesure où le staff de Bernardinho avait "tout planifié". "Avec Rubi (Rubinho, premier adjoint de Bernardinho) on a énormément travaillé pour organiser notre été, on a tout planifié, tout organisé, tout est fait, nous confiait-il ce matin. La planification entière. Tout est prêt, tout est sous papier, on était déjà en train de parler des horaires. On a tout fait, tout préparé."

Il y a urgence en tout cas pour l'équipe de France car le premier rassemblement des Bleus est prévu très prochainement, tandis que les premiers match de la Ligue des nations auront lieu début juin à Ottawa, au Canada.