Volley: l'équipe de France sacrée en Ligue des nations après un scénario à suspense contre les Etats-Unis

L'équipe de France de volley s'est offert ce dimanche son troisième titre en Ligue des nations (anciennement Ligue Mondiale) en dominant les Etats-Unis en finale (trois sets à deux). Les Bleus, qui menaient deux sets à zéro, ont tout de même eu de grosses frayeurs en voyant les Américains revenir à deux sets partout.

A peine arrivé au poste d'entraîneur, Andrea Giani s'offre déjà un titre avec l'équipe de France. Les Bleus du volley ont remporté ce dimanche soir la Ligue des nations en dominant les Etats-Unis en finale (trois sets à deux), à Bologne. Et le scénario rend le sacre encore plus savoureux pour les Français, titrés pour la troisième fois dans cette compétition après 2015 et 2017 (c'était en Ligue Mondiale, l'ancêtre de la Ligue des nations).

Ils ne font jamais rien comme tout le monde et on un certain goût du rebondissement... Les Français étaient peut-être même un peu étonnés de se voir virer à deux sets à rien, après une entame de match absolument canon. C'était peut-être un peu trop beau et l'orgueil américain a répliqué. Les USA sont alors revenus à deux sets partout, après une quatrième manche à sens unique.

Le Mondial en août

Tout s'est donc joué dans un tie-break finalement plutôt confortable pour l'équipe de France, qui a fait la différence sur une excellente série de service d'Antoine Brizard. Des inspirations d'Earvin Ngapeth et de Brizard encore au filet ont fait le reste. Troisième titre dans cette compétition pour les Bleus, le premier sous l'égide de leur nouveau sélectionneur Andrea Giani. Prochain rendez-vous dès le mois prochain, en Pologne et en Slovénie.