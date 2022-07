Volley (Ligue A): le cahier des charges de la Ligue pour accueillir la sélection de Chine

Document RMC Sport - La Ligue Nationale de Volley (LNV) a établi un cadre pour l’accueil de la sélection chinoise, sur le point de participer à la prochaine saison du championnat de France pour préparer les JO de Paris 2024. RMC Sport s’est procuré le cahier des charges.

Ligue de volley dynamique cherche ville pour accueillir en résidence la sélection chinoise… lors du championnat de France. Si cette annonce est fictive, la LNV a bien posté un tweet en début de semaine pour sonder les futures villes candidates. Et selon nos informations, certains édiles d’Ile-de-France et du Sud se sont penchés sur le dossier ,qui fourmille d’informations.

Le document contractuel, que s'est procuré RMC Sport, prévoit ainsi "l’organisation des matchs à domicile et la mise à disposition des installations pour les entraînements".

La sélection

La sélection chinoise, actuellement 20e au ranking de la Fédération internationale (FIVB), sera composée de 30 personnes: les 22 joueurs et les huit membres du staff, dont un devrait être français. Selon le cahier des charges, la délégation chinoise devrait arriver sur le sol français "aux alentours du 15 septembre" et quitterait le territoire français "à la fin du championnat ou des playoffs (si les volleyeurs chinois terminent dans la Top 8 de la Ligue A) le 14 mai". Le document révèle que la durée du contrat n’est pas de deux ans mais "d’une saison sportive, 2022-2023, reconductible une saison supplémentaire jusqu’aux Jeux olympiques de Paris 2024".

L’équipe devra être logée dans "10 chambres simples et 12 chambres doubles" qui devront être équipées chacune - il est bien stipulé chacune - "d’un lave-linge, de toilettes privées, de salles de bains où les joueurs pourront se baigner et d’une salle de conférence pour au moins 30 personnes avec grand écran et équipement vidéo multimédia".

Pour les repas sur place, la salle à manger devra bien sûr accueillir la trentaine de personnes de la délégation pour prendre "le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, pour au moins 80 dollars américains par personne et par jour", soit 2.400 dollars par jour (2.400 euros selon le taux de change actuel).

En ce qui concerne les déplacements, le document souhaite "un bus de 50 places" pour l’équipe chinoise. Hors transfert des rencontres de championnat à l’extérieur, les mouvements de la sélection chinoise seront assez réduits puisque "la distance entre le lieu d’entraînement, le logement et le lieu de restauration devra être inférieur à 5 km", indique le cahier des charges.

Les matchs

La saison régulière de Ligue A masculine sera organisée autour "de 14 à 16 équipes", précise le livret. En effet, l’équipe de Narbonne attend la confirmation de sa participation à la LAM, après son passage devant la DNACG le 12 juillet. Une fois la participation confirmée des Centurions audois et de la sélection chinoise, la LAM serait composée de 15 clubs. La Ligue souhaite un championnat à 16 clubs et proposerait que, le moment venu, "potentiellement une 16e équipe (sous réserve)" participe au championnat. Lors d’une conférence de presse, le président de la Ligue, M. Yves Bouget, a expliqué que se préférence va à un championnat masculin avec 16 clubs. Relégué au cours de la saison régulière, le club de l’AS Cannes a confirmé à RMC Sport qu’il préparait un budget pour se maintenir parmi l’élite.

Selon la composition du championnat, les équipes se rencontreront donc "au cours de 26 à 30 journées de saison régulière avec 13 à 15 matchs à domicile et 13 à 15 matchs à l’extérieur". Le document stipule que la grande majorité des rencontres de la sélection chinoise seront avancées "le samedi ou le dimanche, entre 13h et 15h" pour répondre aux décalages horaire de six heures avec Pékin. Deux ou trois rencontres pourraient aussi se dérouler "le vendredi à 20h ou le mardi à 20h".

La salle

Un document en anglais précise les modalités d’entraînement de l’équipe de l'Empire du Milieu. Le fascicule souhaite la mise à disposition de "trois terrains" de volley climatisés sur deux créneaux larges "de 9h à midi et de 15h à 18h". Hauteur classique sous plafond, collation, vestiaires, machines de services, nombre de ballons, chaises, tableaux blancs portables... tout est minutieusement calibré pour l’équipe de Chine, comme il en est de toute équipe de volley du championnat.

L’équipe prévoit aussi d’utiliser une salle de fitness et de massage "trois heures par jour", avec ses haltères, ses tapis roulants, ses équipements de cardio, somme toutes assez classique. En revanche, il sera plus difficile, sinon rédhibitoire, pour certaines communes de fournir 'une piste de sprint de 20 mètres' ainsi qu’une 'piste d’athlétisme de 400m indoor ou outdoor'.

Si la Ligue attend une réponse 'au plus tard le 21 juillet', elle se réserve le droit de conserver l’organisation des matchs si besoin "en sous-traitant celle-ci à une société spécialisée dans l’organisation d’événements". Les propositions retenues seront soumises au vote des instances du volley-ball français. La lutte est engagée.