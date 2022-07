Volley Ligue A : Orléans candidate pour accueillir l’équipe de Chine

EXCLU RMC SPORT - L’adjoint au maire de la ville d’Orléans en charge des sports, Thomas Renault, présente en exclusivité pour RMC SPORT le dossier pour accueillir l’équipe de Chine de volley en passe de participer au championnat de France dès l’automne prochain. L’ancienne cité des sacres des rois de France base son dossier sur ses installations sportives et son expérience d’accueil de sportifs chinois.

Quels sont les grands axes du projet présenté par la ville d’Orléans pour accueillir la sélection chinoise?

Nous avons des infrastructures qui permettent d’accueillir l’équipe de Chine. Nos atouts sont la mise à disposition de nos gymnases municipaux, avec collaboration avec nos deux clubs de volley. Nous disposons d’un palais des sports de 3 500 places et à partir de janvier 2023 d’une nouvelle Arena de 10 000 places, CO’MET. Cette salle accueillera notre équipe de basket qui quittera le palais des sports. Et à côté de l’Arena, nous disposons d’un Zénith de 6 500 places qui a déjà accueilli des rencontres de basket. Nous avons aussi un stade avec une piste d’athlétisme et deux piscines.

Ce sera gratuit?

On peut mettre à disposition les gymnases d’entraînement. En revanche, pour l’organisation des matchs de championnat, il faudra décider qui gère ces rencontres. Soit nos clubs, soit la sélection chinoise. Quand on reçoit une équipe nationale, elle paie la location de la salle. Après il faudra négocier le montant de cette location sur le long terme, selon que la Chine utilise le palais des sports ou Co’Met. On a une modularité selon la salle utilisée.

Vous vous occupez aussi du logement et des repas?

C’est notre partenaire, l’agence Spartner, qui est en charge du volet logement et restauration. Elle connaît très bien notre territoire et s’occupera du quotidien des volleyeurs. Nous travaillons en symbiose. On sait que les sportifs sont très friands de logements type appart-hôtel: ainsi nos sabreuses et sabreurs chinois sont à demeure dans ce type de logements indépendants car ils peuvent cuisiner et ils peuvent se retrouver ensemble, tout en étant dans des logements individuels, pour certains. Peut-être que les délégations d’escrime et de volley seront réunies.

Pourquoi Orléans candidate à l’accueil de l’équipe de volley de Chine?

Au-delà du vrai projet autour de nos équipes locales de volleyball, notamment l’équipe féminine de l’USO, Orléans a accueilli en juin dernier la demi-finale et la finale de Golden Ligue remportées par les Bleues dans notre palais des sports. On a aussi candidaté pour recevoir la VNL (Volleyball Nations League, ndlr) lors des trois prochaines années. Donc c’était naturel pour nous de regarder ce dossier lorsqu’il nous a été présenté d’autant plus que nous avons déjà l’expérience de l’accueil de sportifs chinois. Depuis huit mois, Orléans est déjà la ville résidente des sabreuses et sabreurs de l’équipe de Chine d’escrime grâce à la convention que nous avons signée avec l’académie de Christian Bauer. Une délégation d’une vingtaine de personne prépare à Orléans les Jeux olympiques de Paris 2024.

Orléans est à plus de 100 km de Paris…

Depuis Paris, nous sommes à une heure de la gare d’Austerlitz et nous disposons d’un aéroport privé à 30 kilomètres de la ville. Notre desserte depuis la capitale est bonne puisque des nations nous ont sollicité pour des stages ou des camps de base avant les JO de Paris 2024. Nous sommes à un peu plus d’une heure de voiture de Tours, grande place de volley s’il en est. On peut imaginer avoir de belles affluences sur certains matchs.

Le dossier est bouclé?

Oui aujourd’hui tout le monde est en vacances et attend la décision de l’État avec ce rendez-vous au ministère des sports, vendredi. Si notre dossier est retenu, Orléans mettra les joueurs chinois et leur staff dans les meilleures dispositions possibles.