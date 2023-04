Volley (Ligue AF): Nantes-Le Cannet et les playoffs vus par Rousseaux, le sélectionneur des Bleues

Ce samedi soir s’ouvrent les séries de playoffs de Ligue A féminine. Emile Rousseaux, l’entraîneur de l’équipe de France féminine, établit pour RMC Sport les forces en présence dans des quarts de finales indécis, au meilleur des trois manches, avec la belle chez l’équipe la mieux classée.

Nantes (3e) - Le Cannet (6e)

>>> à partir de 20h30 sur le Twitch RMC Sport et BFM Côte d’Azur

"Malgré la perte de la première place de la saison régulière, Nantes a gardé l’avantage du terrain en cas de belle. C’est un vrai plus. Sans la passeuse japonaise et Gommans, les Neptune m’ont étonné en battant Béziers lors de la dernière journée. Je n’ai aucun doute sur les capacités et le talent d’Emilie Respaut pour tenir une équipe à la passe. Avec Leïa Ratahiry, Nantes a un noyau large et jeune qui peut faire la différence. Maintenant reste à savoir quelle équipe cannetane évoluera dans cette série : Sera-ce celle qui a su se transcender en Ligue des champions pour tomber en playoffs ou l’équipe moyenne en championnat. C’est toute la différence entre Michael Jordan qui ne pensait qu’à gagner, quel que soit le match, et les autres sportifs. Le plan mental sera important. Chez les jeunes joueuses, quand toutes les planètes sont bien alignées, ce peut être formidable. Mais dès qu’un astre sort de son alignement, les joueuses peuvent perdre de leur superbe très rapidement. Cela fait partie du processus d’apprentissage.

Mulhouse (1er) – Cannes (8e)

"Les Mulhousiennes savent que ce n’est pas parce qu’elles ont terminée premières de la saison régulière qu’elles vont passer le premier tour avec facilité car il y a quelques années le club a été éliminé par Marcq-en-Baroeul dans ces mêmes quarts de finale. Si rien ne coule de source, le VMA est dans une dynamique positive depuis les matchs retour. Les Cannoises savent de quoi elles sont capables car elles ont gagné à Mulhouse. Elles devront être sans complexe. La grande question est l’impact du limogeage du coach Filippo Schiavo auprès des joueuses, même si elles ont gagné 3-0, la semaine dernière contre Paris-Saint Cloud (2e de la saison régulière). Une des clés sera le match de leur Américaine Carli Snyder."

Paris Saint Cloud (2e) – Aix Venelles (7e)

"Les Parisiennes se sont un peu essoufflées en fin de championnat. La phase finale peut redonner de l’énergie alors que Venelles a fait le pari, comme Cannes, de bouleverser le groupe en changeant d’entraîneur. L’objectif est de générer de l’extérieur une nouvelle force qui va dynamiser les joueuses provençales. Effet feu de paille, après la facile victoire à Chamalières, ou plus durable, l’avenir le dira. Dommage aussi que le club d’Aix-Venelles ait perdu la libéro des Bleues Amandine Giardino même si sa remplaçante tient bien la route. Les Parisiennes vont-elles retrouver l’énergie adequate pour performer en playoffs, ce sera la question de cette série. "

Béziers (4e) - Terville Florange (5e)

"Tout le monde doit reconnaître que le coach du TFOC, Romain Pitou, a soit beaucoup de chances dans son recrutement, après avoir été pillé l’aînée précédente, soit il a une vraie capacité à trouver des joueuses et les faire progresser, malgré un budget réduit. Il sait dénicher des volleyeuses pas très connues qui parviennent, au sein d’un bon collectif, à mettre la misère à de nombreuses formations. Terville-Florange est chaque année l’outsider dont on n’attend rien mais l’équipe à Pitou a l’habitude d’aller en demi-finale. Le TFOC peut mettre la misère à Béziers qui vient de remporter la coupe de France. Les Héraultaises, qui avaient ciblé la coupe, étaient un petit peu irrégulières ces derniers temps. Mais avec Skinner, Rotar et Cugno, elles ont une belle puissance offensive. Même en finale, les biterroises sont passées par tous les sentiments, inconstantes en cours de matchs, pour finir par s’imposer sur le fil. Béziers a plus de qualité pour dominer ses matchs de bout en bout. "