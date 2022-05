Volley: président, coach, manager général… Un festival de départs à l’AS Cannes

Après une saison en enfer, sanctionnée par une descente en Ligue B, l’AS Cannes voit sa direction quitter ses fonctions. Du président Rousselin à l’entraîneur Matijasevic, en passant par le manager général Josserand, le club champion de France 2021 va, selon nos informations, enregistrer des départs. Une nouvelle équipe dirigeante des Dragons devra gérer la saison en Ligue B… et d’autres dossiers sportifs.

Vague de changements sur la Croisette. Selon les informations de RMC Sport, le président cannois Jérôme Rousselin va quitter ses fonctions lors de la prochaine assemblée générale de l’AS Cannes qui doit avoir lieu le 31 mai. Le patron des Dragons prend ses responsabilités et démissionne après la relégation en Ligue B.

"C’est inéluctable, explique le président Rousselin à RMC Sport. Quoi qu’on en dise, le premier responsable de cette descente c’est moi, le président des Dragons. Je suis responsable soit de m’être mal entouré, soit d’avoir fait des mauvais choix, soit d’avoir réalisé un mauvais recrutement après notre titre de champion de France 2021, même si j’ai fait le maximum après le début de saison catastrophique. Je me suis battu sur tous les fronts mais ce qui compte, ce n’est pas d’avoir essayé, c’est de réussir. Et là, j’ai échoué."

Le dirigeant azuréen reconnaît aussi que les combats menés, cet hiver, contre la Ligue nationale de volley (LNV) sur un litige pour des recrutements hors délai, puis avec les présidents des clubs concernés par les play-downs du championnat de France, ont desservi le club de la Croisette et dégradé l’image du volley. Le départ du président Rousselin devrait ainsi apaiser les tensions entre la Ligue, ses présidents présents au comité directeur et l’AS Cannes. Après 3 ans de présidence chronophage, Jérôme Rousselin va se consacrer à sa famille, ses activités professionnelles … et ses projets sportifs.

Dores et déjà, des candidats se sont positionnés pour présider les Dragons cannois. Lors du vote lors de l’assemblée générale et du conseil d’administration à la fin du mois de mai, un duo pourrait présider aux destinées ascites.

Changement de coachs mais Ravva reste

Ensuite, le coach cannois Nikola Matijasevic, arrivé en décembre dernier, a aussi décidé de quitter le club. Encore sous contrat avec la formation azuréenne, le technicien s’en va "en seigneur, salue le président Rousselin. Même si nous n’avons pas atteint l’objectif de nous maintenir en Ligue A, il quitte son poste sans demander d’indemnités financières. Chapeau." Alors qu'à 68 ans Nikola Matijasevic peut aspirer à une vie plus calme, d’aucuns verraient bien l'expérimenté technicien franco-serbe rester en France dans un club de Ligue A.

Sur le banc cannois, Matijasevic sera remplacé par un ancien de la maison. Champion de France 2005 avec l’AS Cannes, l’ancien pointu Jason Haldane devient l’entraîneur en chef. Ancien joueur en France de Montpellier (1996-1998), Cannes, Paris (2000-2002) et Tours (2005-2006), le Canadien a été un des adjoints du sélectionneur Glen Hoag en équipe nationale du Canada (2017-2018), puis adjoint chez les féminines du RC Cannes en 2019 avant d’assister Loïc Geiler à Fréjus lors de la saison écoulée.

Enfin, le manager général quitte l’AS Cannes. Arnaud Josserand a activé une clause de son contrat qui prévoyait une rupture si le club descendait en Ligue B. Ancien joueur, adjoint, coach puis manager général de l’AS Cannes, l'ex-adjoint du sélectionneur Laurent Tillie en équipe de France, de 2012 jusqu’au titre olympique, ne restera en Ligue A. Josserand va reprendre sa casquette de Head-Coach et, selon nos informations, aurait déjà conclu un accord avec un club à l’étranger.

Ambassadrice de l’AS Cannes et responsable développement et partenariats, la légende du volley féminin Victoria Ravva devrait rester à son poste. Malgré ces départs et la rétrogradation en Ligue B, le regroupement de l’AS Cannes, le club masculin, et du Racing Club de Cannes, le club des féminines, en une seule entité reste d’actualité. Un projet d’envergure qui pourrait voir le jour en 2023.