Volley: "Halkbank n’est pas intouchable", Narbonne croit à l'exploit en finale retour de Challenge Cup

Après une défaite 3-0 à Ankara en finale aller de la CEV Challenge Cup, Narbonne doit créer l’exploit pour remporter son premier titre européen. Les Audois doivent gagner 3-0 ou 3-1 avant un hypothétique golden set, ce mardi au retour (19h30). Mais dans sa salle chauffée à blanc, le coach audois Guillermo Falasca pense que son équipe peut renverser des montagnes.

Guillermo Falasca, dans quel état d’esprit êtes-vous à quelques heures de cette finale retour?

Nous sommes remontés et confiants. D’accord on a perdu 3-0 en Turquie mais on a réalisé de bonnes choses, très bonnes même et tout sera différent avec le soutien de notre public, dans notre Arena. Toutes nos forces seront sur le terrain, nous serons au complet.

Que vous-a-t-il manqué en Turquie?

Halkbank est quand même invaincu dans son championnat. Tout s’est joué au service à l’aller. Notre service n’a jamais réussi à mettre la pression sur la réception d’Ankara, qui a pu jouer dans un fauteuil, alors que les Turcs ont beaucoup poussé au service et nous ont ainsi mis à mal. Ça s’est joué là car, ensuite, nous avons rivalisé au niveau de l’attaque ou du block. Leur qualité de service ne devrait pas changer mardi soir mais nous avons appris de cette défaite et nous serons chez nous.

Vous n’avez peut-être pas aussi pris assez de risques pour forcer la décision?

Non, non. Je trouve justement qu’on a trop pris de risques notamment dans le deuxième set. On a surjoué, on a trop poussé et on a fait 2-3 fautes consécutives qui ont remis les Turcs dans le jeu. Mais dans notre Narbonne Arena ce sera complètement différent.

L’expérience de Halkbank dans les grands rendez-vous européens a-t-elle joué?

Oui les joueurs de l’équipe turque ont l’habitude des coupes d’Europe alors que la moitié de nos joueurs jouent leur première finale continentale. Mais on a beaucoup appris à Ankara et on a compris que si Halkbank c’est fort, ce n’est pas intouchable. Chaque match a une histoire différente, ce ne sera pas comme à Ankara et nous avons les cartes pour gagner cette Challenge Cup.

Et déjà pousser Halkbank au golden set…

On espère. Là, le golden set c’est comme une pièce jetée en l’air et on espère qu’elle tombe du bon côté. Le public narbonnais aura alors son rôle à jouer. Il nous a formidablement poussé lors de la demi-finale remportée face à Ljubljana. Pour la première fois, notre Arena fera le plein absolu avec 3500 supporters. Supporters, joueurs, entraîneurs, président, tout le monde rêve de vivre de tels moments. On est là pour ces matchs. Mais je suis sûr: ça va péter!