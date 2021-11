Athlétisme: le lanceur de poids CJ Hunter, ancien mari de Marion Jones, est mort

CJ Hunter, lanceur de poids sacré champion du monde en 1999, est mort, a annoncé l’association nationale américaine des coachs de lancers. Il était l’ancien mari de la star américaine du sprint, Marion Jones.

Une figure de l’athlétisme mondial s’en est allée. National Throws, l’association nationale américaine des coachs de lancers, a annoncé la mort de CJ Hunter, ancien lanceur de poids. Le message n’a pas précisé les raisons de son décès survenu à l’âge de 52 ans.

CJ Hunter était devenu champion du monde en 1999 à Séville, après le bronze en 1997. Il avait décroché la septième place lors de la finale des Jeux olympiques d’Atlanta en 1996. En 1998, il s’était marié avec Marion Jones, star américaine du sprint mondial triple championne du monde sur 100m et 4x100m. Elle avait également décroché cinq médailles lors des Jeux olympiques de Sydney en 2000 (trois en or, deux en bronze) qui lui avaient ensuite été retirées en 2007 après qu'elle avait reconnu s’être dopée aux stéroïdes les deux ans précédant les JO.

CJ Hunter, lui, n’avait pas disputé ces Jeux pour lesquels il était qualifié avant de renoncer pour blessure. En Australie, il se retrouva quand même au cœur de l’actualité avec l’annonce de son contrôle positif à la nandrolone trois mois plus tôt.

Les noms de Hunter et Jones ont été cités quelques années plus tard dans l’affaire Balco – un laboratoire qui fournissait de nombreux sportifs américains en produits dopants (dont Jones et Hunter). CJ Hunter a mis un terme à sa carrière en 2001, avant de divorcer de Marion Jones en 2002.