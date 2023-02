Saut à la perche: nouveau record du monde pour Duplantis, qui passe 6,22m à Clermont

Ce samedi, Armand Duplantis a franchi une barre à 6,22m lors du All Star Perche de Clermont. C'est la 6e fois que le Suédois améliore son record du monde, qu'il détient depuis février 2020.

Toujours plus haut. Le Suédois Armand Duplantis a amélioré son record du monde du saut à la perche datant de juillet 2022 d'un centimètre en effaçant une barre à 6,22 m, samedi lors du meeting All Star Perche à Clermont-Ferrand, lors de son troisième et dernier essai.

Le champion olympique 2021 et champion du monde 2022 détient le record du monde depuis le 8 février 2020 lorsqu'il avait franchi 6,17 m à Torun (Pologne) et effacé des tablettes le Français Renaud Lavillenie (6,16 m), organisateur de cette réunion. Présent à Clermont, le perchiste français a d'ailleurs sauté dans les bras de son compère de 23 ans, champion du monde et olympique en titre.

"C'est incroyable, je ne sais pas quoi dire (...) Battre ce record du monde devant Renaud (Lavillenie), c'est incroyable. Je n'aurais jamais sauté aussi haut s'il n'y avait pas eu Renaud", a-t-il déclaré. "Mondo", son surnom, collectionne tous les titres majeurs du saut à la perche: outre sa médaille olympique, il est champion du monde en salle et en plein air, ainsi que champion d'Europe en salle et en plein air. Le All Star Perche était sa quatrième compétition de l'hiver, et il a à chaque fois dépassé la hauteur mythique de six mètres.

Depuis ses débuts en 2015, Mondo Duplantis a battu six fois le record du monde. D'abord à Torun en février 2017, date où il en est devenu seul détenteur. Une semaine plus tard, il avait franchi 6,18m à Glasgow, avant d'améliorer sa marque en 2022. En mars, il avait franchi 6,19m puis 6,20m à Belgrade. Le 24 juillet à l'occasion des Mondiaux à Eugene, il a effacé une barre à 6,21m pour devenir le premier perchiste masculin à battre le record du monde lors d'un championnat du monde en plein air.