Ultra-trail: le Français Aurélien Sanchez remporte la mythique Barkley, la course la plus dure au monde

Une performance homérique et historique. L’ultra-trailer Aurélien Sanchez (32 ans) est devenu le premier Français de l’histoire à terminer la redoutable et mythique Barkley en 58h23’12’’. Il a même remporté la course en devançant l’Américain John Kelly (58h42’23’’) et le Belge Karel Sabbe qui a coupé la ligne moins de sept minutes avant la barre éliminatoire des 60 heures (en 59h53’33’’).

Cela faisait six ans qu’il n’y avait pas de participants à terminer cette épreuve hors du commun organisée dans le Tennessee (Etats-Unis), longue de 100 miles (160 kilomètres) agrémentée d’un dénivelé de près de 20.000 mètres. Les concurrents (ils étaient 40 cette année) ont 60 heures pour compléter les cinq tours du tracé imaginé depuis 1995 par Gary "Lazarus Lake" Cantrell. Ce dernier s’est inspiré de la fuite de l’assassin de Martin Lurher King du pénitencier où il était incarcéré en 1977. L’organisateur dispose également des livres sur le parcours, les participants devant arracher la page correspondant à leur numéro de dossard lors de chacun des quatre tours.

Selon le site Outside, un randonneur aurait retiré l’un de ces livres du parcours croyant que la course était terminée. Le Français a alors cru être éliminé en ne trouvant pas le précieux sésame qu’il a finalement récupéré à l’arrivée. Les concurrents ont bénéficié de conditions météorologiques clémentes cette année, bien loin de la pluie, du froid et du brouillard qui ont participé à bâtir la légende de cette course, réputée comme l’une des plus dures du monde.

Cela pourrait inciter l’organisateur à durcir encore l’épreuve qui n’a enregistré que 18 finishers depuis sa création. Parmi eux, seulement trois ont réussi à rallier l’arrivée plus d’une fois (Jared Campbell trois fois, Brett Maune et John Kelly deux fois).