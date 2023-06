EN DIRECT - Formule 1 (GP d'Espagne): vers une nouvelle démonstration de Verstappen ?

Bienvenue sur ce live pour suivre le GP d'Espagne, qui se déroule sur le circuit de Barcelone. Une semaine après un GP de Monaco sans réel suspense, les pilotes disputent la septième manche de la saison.

Max Verstappen partira une nouvelle fois en pole position devant Carlos Sainz et Lando Norris. Quatrième lors des qualifications, Pierre Gasly a été pénalisé de six places et s'élancera du 10e rang. L'autre pilote Alpine, Esteban Ocon, partira 6e. 19e sur la grille, Charles Leclerc tentera une belle remontée pour aller chercher des points. Départ du GP à 15 heures.