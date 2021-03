F1: Alpine dévoile sa première monoplace

Pour sa première saison sous le nom d'Alpine (anciennement Renault), l'écurie française a dévoilé ce mardi sa monoplace pour la saison 2021 de F1. Le Français Estaban Ocon évoluera aux côtés de l'Espagnol Fernando Alonso, qui signe son grand retour dans la compétition.

Sa présentation était fortement attendue. Ce mardi, Alpine F1 Team, anciennement Renault F1, a dévoilé sa première monoplace pour la saison 2021, baptisée A521. Comme cela était attendu, le jaune traditionnel de Renault a été remplacé par les couleurs emblématiques d’Alpine, qui laissent place à un bleu éclatant. En référence au drapeau français, deux bandes rouge et blanche ont été ajoutées sur un fond de noir. Côté technique, la monoplace est équipée d’un moteur Renault, développé à Viry-Châtillon, en France, et d’un châssis Alpine développé et assemblé à Enstone, en Angleterre.

Pour la deuxième année consécutive, le Français Esteban Ocon évoluera dans le baquet de l’écurie Alpine. Le pilote de 24 ans s’est dit être "impatient" lors de la présentation de sa voiture ce mardi. "C’est formidable de voir tous les changements au sein de l’écurie et c’est toujours enthousiasmant de porter de nouvelles couleurs. Je dois dire que j’adore les nouvelles couleurs et je suis fier d’avoir le drapeau français sur ma voiture", confie Esteban Ocon avant d’ajouter: "C’est génial et excitant. Je crois qu’une belle saison nous attend".

Ocon estime être "mieux préparé" pour cette saison

Le Français ne manque pas d’ambition pour la saison prochaine, qui va débuter dans trois semaines à Bahreïn, le 28 mars prochain. Auteur de son premier podium dans la discipline sur ce même circuit en décembre dernier, Ocon estime être "beaucoup mieux préparé". "Ce podium m’a fait beaucoup de bien. C’était bien sûr l’un de mes objectifs et de mes rêves. Je voulais vraiment monter dessus, donc c’était fantastique d’y parvenir dès l’an dernier. Maintenant que nous avons coché cette case, il est évident que nous en souhaitons encore plus. Nous savons que ce sera une saison très serrée, comme nos concurrents travaillent dur. Cela s’annonce intense, mais nous visons davantage de bons résultats cette année", confie le pilote Alpine, qui évoluera aux côtés d’un nouveau coéquipier de renom, Fernando Alonso. "C’est un privilège d’être associé à lui. J’ai vraiment hâte, comme je suis convaincu que nous aurons une excellente collaboration", a déclaré Esteban Ocon à propos du double champion du monde de F1.

Alonso a "travaillé dur" pour retrouver la Formule 1

Après deux ans d’absence en Formule 1, et une fracture de la mâchoire cet hiver, Fernando Alonso fait son grand retour au plus haut niveau au sein de l'écurie française qu’il a connu à deux reprises. "Je suis très heureux d'être de retour en Formule 1 et de faire partie du prochain chapitre d’Alpine F1 Team dans ce sport", confie l'Espagnol. Le pilote de 39 ans explique avoir "travaillé dur pour (se) préparer à reprendre la Formule 1 et l'objectif est d'attaquer depuis le début". "Conduire la voiture pour la première fois sera une expérience très excitante, ajoute Fernando Alonso. La voiture a fière allure et j'ai de bons souvenirs de course avec du bleu en Formule 1".

À la suite de cette présentation, Alpine a annoncé une nouvelle recrue. Pour la saison prochaine, Daniil Kvyat sera pilote réserve pour l’écurie française. À la fin de la saison 2020, le Russe avait été écarté par Alpha Tauri. "J'essaierai d'apporter mon expérience sur et hors-piste pour aider au développement de l'A521 et des futures voitures également. En tant que pilote de réserve, vous devez rester vigilant et j'ai hâte de m'intégrer à l'équipe dans plusieurs domaines différents", a déclaré le pilote de 26 ans.