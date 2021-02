F1: après son accident, Alonso va "bien" et a "hâte de commencer la saison"

Renversé par une voiture jeudi en Suisse alors qu'il était à vélo, Fernando Alonso a publié un message rassurant sur les réseaux sociaux. Opéré de la machoire supérieure ce vendredi matin, le pilote espagnol qui prépare son retour en Formule 1 sera visiblement prêt pour le début de la saison 2021.

Près de 24 heures après avoir été victime d’un accident de vélo jeudi soir en Suisse, Fernando Alonso a donné des premières nouvelles rassurantes. "Merci pour vos souhaits, je vais bien et j'ai hâte de commencer (la saison) 2021. Allons-y", a tweeté le pilote avec beaucoup d’entrain au lendemain de son accident après avoir été opéré de la mâchoire supérieure.

L’équipe Alpine (ex-Renault) avait expliqué plus tôt dans la journée que l’opération qui permettait de réparer une fracture s’était bien déroulée: "L'équipe médicale qui l'a suivi est satisfaite de ses progrès, a-t-elle précisé. Fernando restera sous observation à l'hôpital (en Suisse, NDLR) pendant 48 heures supplémentaires." Dans son communiqué publié sur les réseaux sociaux, l’écurie de Formule 1 avait annoncé: "Après quelques jours de repos complet, il pourra reprendre progressivement son entraînement. Nous nous attendons à ce qu'il soit pleinement opérationnel pour préparer la saison".

Selon le quotidien italien La Gazzetta dello Sport, l'accident a eu lieu près de Lugano, au sud de la Suisse. Le double champion du monde de F1 aurait été renversé par une voiture. De son côté, Mundo Deportivo révèle que Fernando Alonso avait été percuté par un automobiliste suisse de 42 ans. La collision serait arrivée lorsque le conducteur a tourné pour entrer dans un parking de supermarché, alors qu’Alonso dépassait une file de voiture garée sur le côté droit de la voie.

Alonso devrait être rétabli pour les essais d’avant-saison

Un accident qui survient au mauvais moment à un mois des essais d'avant-saison, du 12 au 14 mars à Bahreïn, et à un mois et demi du premier Grand Prix, le 28 mars à Bahreïn. L'Espagnol, sacré en 2005 et 2006 chez Renault, prépare son grand retour en F1 cette année, chez Alpine, après deux ans d'absence consécutifs à ses dernières années de galère chez McLaren.

Pendant cette période, il a participé au Championnat du monde d'endurance (remportant les 24 Heures du Mans en 2018 et 2019 et le titre mondial en 2018-2019), aux 500 Miles d'Indianapolis ou encore au Dakar. Agé de 39 ans, il sera l'un des deux vétérans du plateau cette saison avec le Finlandais Kimi Räikkönen (Alfa Romeo), 41 ans. Il a remporté dans sa carrière en F1 32 victoires en Grand Prix (la dernière en 2013), pour un total de 97 podiums (le dernier en 2014).