F1: Audi s'allie avec Sauber pour son arrivée en 2026

Comme pressenti ces derniers mois, Audi a choisi Sauber comme "partenaire stratégique" pour son arrivée en Formule 1 à partir de 2026. Le partenariat a été officialisé ce mercredi.

Le constructeur allemand Audi a annoncé ce mercredi, dans un communiqué, avoir choisi l'écurie Sauber pour son arrivée en tant que motoriste en Formule 1 en 2026. Cette alliance entre la célèbre marque du groupe Volkswagen et l'équipe suisse était pressentie depuis fin août et l'annonce de la fin du partenariat entre Sauber et son sponsor Alfa Roméo fin 2023.

Il faudra donc attendre 2024 pour que l'écurie devienne Sauber, renouant avec son identité, avant que le nom d'Audi apparaisse en 2026. Fin août, la marque allemande avait confirmé son arrivée prochaine en Formule 1 sans pour autant annoncer le nom de son "partenaire stratégique".

De nouvelles règlementations en 2026

Audi profitera "de nouvelles réglementations sur les unités motrices, conçues spécifiquement pour permettre aux nouveaux arrivants de rejoindre le sport à un niveau compétitif". Les V6 actuels seront remplacés d'ici quatre ans par des modèles avec plus de puissance électrique et des carburants "100% durables", deux aspects qui ont contribué à convaincre Audi de s'engager dans la compétition.

"Nous sommes ravis d'avoir gagné un partenaire aussi expérimenté et compétent pour notre ambitieux projet en Formule 1, a déclaré Oliver Hoffmann, membre du conseil d'adminIstration du développement technique d'Audi. Nous connaissons déjà le groupe Sauber avec ses installations ultramodernes et son équipe expérimentée grâce à des collaboration précédentes et nous sommes convaincus qu'ensemble, nous formerons une équipe solide."

"Audi est le meilleur partenaire du groupe Sauber, a indiqué de son côté Finn Rausing, président de Sauber Holding. Il est clair que les deux entreprises partagent les mêmes valeurs et la même vision. Nous sommes maintenant impatients d'atteindre nos objectifs communs grâce à un partenariat solide et fructueux."